AMANC Puebla e IHOP se unen para el 'National Pancake Day': Un Evento para Combatir el Cáncer Infantil

AMANC Puebla e IHOP organizan el 'National Pancake Day' para recaudar fondos para el tratamiento de niños con cáncer. El evento se llevará a cabo el 16 de abril en las sucursales de Angelópolis y Parque Puebla.

Con el propósito de recaudar fondos cruciales para el tratamiento integral de niñas, niños y adolescentes que luchan contra el cáncer, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Puebla , en colaboración con IHOP , ha anunciado la emocionante realización del ' National Pancake Day '.

Este evento benéfico, que retoma su fecha tradicional en abril tras una pausa temporal derivada de las circunstancias de la pandemia, se perfila como una oportunidad significativa para la solidaridad y el apoyo a una causa vital. El evento se llevará a cabo el jueves 16 de abril, extendiéndose durante todo el día, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, en las sucursales de Angelópolis y Parque Puebla. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una deliciosa orden de dos pancakes por tan solo 45 pesos, un monto que será destinado íntegramente a esta noble causa. La iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de apoyar a los menores que enfrentan esta enfermedad. \En una reciente rueda de prensa, Luz María Nájera Peralta, presidenta de AMANC Puebla, compartió detalles sobre los objetivos y expectativas para este año. Destacó que la meta principal es superar las mil 500 órdenes de pancakes vendidas, sumando tanto el consumo directo en los restaurantes como la compra anticipada de cupones. Estos cupones ya están disponibles para su adquisición en las sucursales participantes de IHOP y en las instalaciones de AMANC Puebla, ubicadas en la colonia San José Vista Hermosa. Una ventaja adicional es que los cupones podrán ser canjeados durante un período más extenso, del 17 de abril al 17 de mayo, ofreciendo flexibilidad a aquellos que deseen contribuir pero no puedan asistir al evento principal. La presidenta subrayó la importancia de que los comensales soliciten específicamente la promoción de pancakes, ya que es el consumo de este producto el que se destina directamente al apoyo de los menores. Esta claridad en la promoción asegura que cada pancake comprado contribuya directamente a la causa, optimizando el impacto de la recaudación. \Finalmente, la presidenta Nájera Peralta señaló que los fondos recaudados permitirán beneficiar a aproximadamente entre 15 y 25 menores durante un período de cuatro a cinco meses. Estos fondos se destinarán principalmente a cubrir los costos de medicamentos oncológicos y complementarios, que no siempre son proporcionados por el sistema de salud. Actualmente, AMANC Puebla atiende a cerca de 70 pacientes activos y confía en que la respuesta de la población será favorable, permitiendo ampliar el alcance del apoyo. Se reiteró que el objetivo primordial es respaldar esta causa, que busca mejorar significativamente la calidad de vida de los niños y adolescentes que enfrentan el cáncer infantil en Puebla. El 'National Pancake Day' se presenta así como una oportunidad concreta para marcar la diferencia, ofreciendo esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan





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