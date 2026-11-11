Amanda Seyfried critica a Billy Evans y no se arrepiente del documental de Holmes

Amanda Seyfried explica en una entrevista publicada el 11 de noviembre por qué empeoró su opinión sobre Billy Evans tras conocerlo y por qué no lamenta haber participado.

La actriz Amanda Seyfried habló en una entrevista publicada el 11 de noviembre sobre su experiencia en el documental centrado en Elizabeth Holmes y sobre su relación con Billy Evans, la pareja de la empresaria. Según el relato de la actriz, su opinión sobre Evans cambió de forma negativa después de conocerlo en persona, algo que ella describe como un giro decisivo en su participación en el proyecto.

Durante la conversación con el periodista Fielder, Seyfried reconoció que las declaraciones y el comportamiento de Evans no le resultaron convincentes desde el primer momento. Su postura, explicó, se formó a partir de las grabaciones que observó y que le generaron sentimientos negativos muy intensos.

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Cómo Seyfried terminó involucrándose en el proyecto

Amanda Seyfried explicó que su intervención comenzó como una experiencia limitada a interpretar a Elizabeth Holmes, pero terminó participando en nuevas recreaciones de acontecimientos relacionados con la empresaria. Ese cambio amplió su papel dentro de la producción más de lo que había previsto.

La actriz señaló que, al ver las imágenes realizadas por los documentalistas, se convirtió en una especie de investigadora informal de la vida de Billy Evans. Esa curiosidad la llevó a querer conocerlo personalmente para entender mejor su relación con Holmes, una decisión que, según sus palabras, terminó empeorando su impresión.

Seyfried también recordó la incertidumbre que sintió al trabajar sin conocer previamente los guiones y sin tener control creativo sobre el resultado final. Según relató, se preguntó si aquella participación podía afectar su carrera profesional.

El encuentro con Billy Evans y la discusión durante la cena

Billy Evans fue el protagonista de la visita que, según Seyfried, no mejoró su percepción sobre él. Cuando Fielder le preguntó si sus sentimientos habían cambiado tras el encuentro, la actriz respondió que nada había cambiado y que, en cambio, todo había empeorado.

La actriz explicó que intentó mantener una actitud respetuosa durante su visita a la casa de Evans, donde también se encontraban sus hijos. Sin embargo, la situación se tensó durante una cena en la que ambos comenzaron a discutir, y Seyfried afirmó que no existía ninguna razón para que Evans reaccionara de forma tan agresiva.

Uno de los puntos que más incomodaron a Seyfried fue la manera en que Evans se refiere a su esposa, Elizabeth Holmes. La actriz dijo que no le gustaba la forma en que, según ella, utilizaba a Holmes como una herramienta, y consideró que Evans le había faltado al respeto. Seyfried explicó que intentó defender su postura sin provocar que la expulsaran de la casa.

Otro episodio inesperado ocurrió cuando Holmes llamó desde prisión mientras Seyfried se encontraba en la casa junto a sus hijos y su perro. La actriz aseguró que desconocía que recibirían esa llamada y describió la situación como una experiencia particularmente extraña.

Críticas del público y la defensa de su participación

Las declaraciones de Seyfried llegan después de que algunos espectadores la criticaran por su comportamiento en el documental, especialmente por los cambios de postura que mostró respecto a Holmes. Estas críticas se centraron en la coherencia de su papel dentro de la producción.

Otros espectadores, en cambio, defendieron su participación y consideraron que esas contradicciones forman parte de la propuesta de la película. Pese a los riesgos y las controversias, Seyfried aseguró que no lamenta haber participado en la producción.