Amazon abandona la tienda en dispositivos Kindle y deja a los usuarios con libros descargados

Amazon ha comenzado a restringir el acceso a la tienda en sus dispositivos Kindle, lo que obliga a volver a conectar el dispositivo a un ordenador para comprar nuevos libros electrónicos. Lamentablemente, los usuarios con libros descargados ya no podrán descargar más contenido y acceder a los servicios conectados en sus dispositivos Kindle. La noticia coincide con la retirada de soporte de Kindle 4, la más vendida versión del dispositivo, y plantea preocupaciones de futuro para los usuarios de este dispositivo con libros descargados y en uso.

Amazon ha hecho una jugada poco clara. Hace semanas anunció que varios de sus libros electrónicos más vendidos de la historia, entre ellos los míos, se quedarían sin poder descargar más libros desde la tienda y acceder a varios de los servicios conectados.

Sí se puede seguir utilizando para leer, pero solo con los libros descargados anteriormente. Para estos Kindle, incluido un antiguo modelo que tengo en casa y que funciona a las mil maravillas. Hasta ayer, en el día en que Amazon decidió que ya no tendría acceso a la tienda para comprar y descargar libros directamente desde el dispositivo. Comprar uno nuevo o utilizar otros métodos para pasar libros al Kindle son mis opciones.

Yo he optado por el segundo, que además de práctico me permite leer documentos PDF o Word en el Kindle. ¿Cómo se hace? Solo necesitas un ordenador, un cable y un programa totalmente gratuito. En su día, Amazon desarrolló el Kindle de tal forma que, en esencia, es solo un intermediario que se encarga de convertir cualquier archivo PDF, Word o epub en un formato compatible para que se pueda leer en el Kindle.

Descarga el programa Calibre en tu ordenador desde este enlace.

' en la parte superior izquierda y agrega todos los documentos PDF, Word o epub que desees pasar a tu Kindle. Desconecta el Kindle del PC y enciéndelo: todos los documentos que hayas pasado aparecerán en la pantalla principal para que los abras y comiences a leer. Puedes comprar los archivos ePub que te ofrezcan las tiendas o descargarlos de Internet.

La segunda opción es gratuita en todos los casos y algo cuestionable, pero casi necesaria ahora que muchos Kindle se han quedado sin soporte





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