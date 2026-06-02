Amazon Prime Day 2026: Fechas confirmadas y detalles del gran evento de ofertas

Amazon ha anunciado las fechas del Amazon Prime Day 2026, que se celebrará del 11 al 14 de julio. Descubre cómo aprovechar las ofertas exclusivas, la suscripción gratuita de prueba y las nuevas ofertas rotativas de 24 horas.

El gigante electrónico Amazon ha confirmado que el próximo Amazon Prime Day 2026 se celebrará el 11 de julio, extendiéndose durante cuatro días hasta el 14 de julio.

Este evento, que se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario comercial, llega en su edición más especial para conmemorar algo significativo. La tienda online ha seguido un patrón claro respecto a años anteriores, ofreciendo las mejores ofertas de toda la temporada poco después de comenzar el verano. Los días elegidos son del 11 al 14 de julio.

Como su propio nombre indica, y uno de los motivos de que este evento sea tan interesante, es que solo los miembros de Amazon Prime pueden acceder al Amazon Prime Day 2026. La buena noticia, eso sí, es que la compañía regala 30 días de suscripción gratuita para quien no haya probado, por lo que puedes suscribirte ahora mismo, aprovecharte de las ofertas con envío gratis y después cancelar si lo deseas.

Además, este año se suma una sección de ofertas rotativas que estará disponible las 24 horas del día y que permitirá, solo a los más rápidos, conseguir precios aún más bajos. Por supuesto, el resto de categorías, ofertas flash y descuentos estarán presentes durante el Amazon Prime Day 2026. Gran parte del catálogo de la tienda estará en rebajas y ofrecerá varios de los descuentos más importantes del año en electrónica, hogar, moda y más.

No cabe duda de que en un evento tan grande, muchas de las marcas intentan jugar su papel, pero lo cierto es que el Amazon Prime Day está valorado como uno de los eventos de ventas más genuinos, ofreciendo descuentos de verdad y que en la mayoría de productos no se repiten el resto del año. Apunta la fecha en tu calendario y empieza a llenar la cesta con esos productos en los que tienes esperanza de ver un descuento





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