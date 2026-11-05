Amazon Prime Gaming regala 7 juegos de PC en noviembre 2026

Suscriptores activos de Amazon Prime obtienen acceso gratuito a siete títulos para PC este mes, incluyendo Squirrel with a Gun y WRC Generations.

La plataforma de entretenimiento digital Amazon Prime está ofreciendo un paquete significativo de valor para los usuarios interesados en videojuegos durante el mes de noviembre. Los suscriptores activos del servicio pueden reclamar sin costo adicional un total de siete títulos para computadoras personales a través del programa Prime Gaming. Esta promoción representa una oportunidad concreta para ampliar la biblioteca digital sin desembolsos financieros adicionales.

Títulos disponibles desde el inicio del mes

La campaña ya ha comenzado con la liberación inmediata de dos de los siete juegos prometidos. El primer título disponible es Squirrel with a Gun, una experiencia de estilo meme donde el jugador controla a una ardilla armada que debe enfrentarse a diversas amenazas. Este juego se encuentra actualmente accesible mediante la aplicación oficial de Amazon Games.

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El segundo regalo lanzado es WRC Generations, un simulador de carreras desarrollado por Kylotonn y publicado por Nacon. Este título permite a los entusiastas del automovilismo competir bajo las reglas del Campeonato Mundial de Rally. La descarga está habilitada a través de Epic Games Store para todos los miembros calificados.

Lanzamientos programados para mitad de mes

Los próximos cuatro juegos tendrán fechas específicas de liberación a lo largo de las siguientes semanas. Jurassic World Evolution 2, la secuela del popular simulador de gestión de parques temáticos, estará disponible para canje el 12 de noviembre de 2026. Este título requiere cuenta en Epic Games Store para su reclamación.

El mismo día, 12 de noviembre de 2026, se añadirá Radiolight a la lista de obsequios. Se trata de un juego de exploración con elementos de thriller ambientado en la década de 1980, donde los jugadores deben resolver misterios. Al igual que su compañero de lanzamiento, este título se distribuye exclusivamente a través de Epic Games Store.

Requisitos de acceso y retención permanente

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben mantener una membresía activa en Amazon Prime. No se requiere ninguna acción especial más allá de tener la suscripción vigente al momento de cada fecha de liberación. Es importante notar que los juegos se entregan mediante códigos que pueden canjearse en múltiples plataformas, incluyendo GOG, la app de Amazon Games y Epic Games Store.

Una ventaja clave de esta promoción es que los videojuegos no están vinculados permanentemente a la suscripción. Una vez que los usuarios activan los códigos de canje, conservan los títulos de forma permanente. Esto significa que incluso si cancelan su membresía de Amazon Prime después de obtener los juegos, seguirán teniendo acceso completo a ellos en sus respectivas tiendas digitales.