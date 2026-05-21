Ambasador de EE.UU. en Israel condena las acciones del ministro Itamar Ben Gvir contra activistas de la flotilla

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, condenó las 'despreciables acciones' del ministro Itamar Ben Gvir contra los activistas de la flotilla interceptada en el Mediterráneo. Huckabee también se refirió a la indignación y condena universal a los actos de Ben Gvir, antes de subrayar que la flotilla fue un 'truco publicitario estúpido' pero que Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación.

El embajador de EE. UU. en Israel , Mike Huckabee, condenó las 'despreciables acciones' del ministro Itamar Ben Gvir contra los activistas de la flotilla interceptada en el Mediterráneo.

Varios de los activistas de la última flotilla a Gaza que permanecen actualmente detenidos por las autoridades israelíes, según recogió el miércoles el grupo de abogados Adalah, que brinda asesoría legal a cientos de participantes de la misión humanitaria.

'Abogados brindaron asesoría legal a cientos de participantes detenidos de la flotilla que denunciaron por parte de las fuerzas israelíes', informó el grupo en un comunicado difundido tras la visita de varios de sus letrados junto otros voluntarios al puerto de Ashdod.

Allí permanecieron detenidos los activistas desde su captura en aguas internacionales, si bien 'todos' superaron la etapa inicial de procesamiento de inmigración israelí y, según Adalah, el centro de detención más grande de Israel, situado en el desierto del Néguev.denunció 'violaciones sistemáticas del debido proceso y abusos físicos y psicológicos generalizados' Nuestro equipo recibió numerosas denuncias de violencia extrema, que por las autoridades israelíes', reza la nota de Adalah, que cita y 'decenas de participantes con presuntas fracturas de costillas y la consiguiente dificultad para respirar'.

'Uso frecuente de pistolas Taser contra los participantes, así como lesiones sufridas por el uso de balas de goma durante la interceptación de las embarcaciones de la flotilla y en el barco militar al que fueron trasladados'. Los activistas detenidos, subrayó la organización, 'fueron sometidos a una violencia extrema tanto en las embarcaciones como durante el traslado entre las mismas y el puerto'.

'Las autoridades los obligaron a adoptar posturas de estrés', acusa, agregando que 'mientras los trasladaban por el puerto, los obligaban a caminar completamente inclinados hacia adelante mientras los guardias les sujetaban la espalda con violencia', como también los forzaban a 'Además de este abuso físico, los participantes fueron sometidos a una grave degradación, acoso sexual y humillación', denunció Adalah, que también apuntó a advirtiendo que 'a varias mujeres participantes les arrancaron el hijab las autoridades israelíes'. Serán llevados este jueves 'ante un tribunal para comparecer en espera de su deportación'.

'Adalah exige estar presente en estas audiencias para brindarles representación legal', aclaró la organización, que 'persiste en su exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes de la flotilla, que actualmente se encuentran detenidos ilegalmente'. Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en Israel, del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, y resaltó que el ultraderechista 'traicionó la dignidad de su nación'.

Se hizo eco de 'la indignación y condena universal' a los actos de Ben Gvir, también por parte de altos cargos israelíes, antes de subrayar en un mensaje en redes sociales que 'la flotilla fue un truco publicitario estúpido, pero Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación'. desataron una oleada de críticas internacionales y fueron ya desaprobadas por el propio Netanyahu y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en el marco de las condenas previas a la interceptación militar de la citada flotilla.

El ministro publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. El vídeo muestra a decenas de activistas entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces.

Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha





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