AMD reconoce bug en controladores Radeon que daña SSDs

AMD confirma error en controladores Radeon que genera escrituras masivas de datos, reduciendo la vida útil de las SSD hasta 1% mensual y requiriendo parche urgente.

La empresa de semiconductores AMD ha reconocido oficialmente la existencia de un fallo crítico en sus controladores de gráficos Radeon que afecta directamente a la integridad de las unidades de estado sólido ( SSD) en equipos de escritorio. Este defecto provoca lecturas y escrituras de datos constantes e innecesarias, lo que ha generado alarmas en la comunidad de usuarios por la rápida degradación del hardware de almacenamiento.

Según reportes detallados por el sitio especializado Tom's Hardware, el origen del problema se encuentra específicamente en un servicio llamado External Events Utility (EEU). Esta utilidad se instala automáticamente junto con los controladores de los equipos AMD Radeon y, debido al error, obliga a la SSD a permanecer en estado de escritura continua incluso cuando el sistema operativo está inactivo o en modo de reposo.

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Mecanismo del Error EEU

El mecanismo por el cual este bug compromete la vida útil del almacenamiento es de naturaleza silenciosa pero devastadora. Aunque el usuario no esté ejecutando tareas pesadas o aplicaciones demandantes, el proceso atieclxx.exe o atiesrxx.exe sigue generando tráfico de disco masivo. En casos documentados, se han observado tasas de escritura constantes de 5 megabytes por segundo sin ninguna tarea asignada por el usuario.

Las cifras calculadas a partir de esta tasa de transferencia son particularmente preocupantes para la durabilidad del dispositivo. Basándose en los 5 MB/s, se estima que el sistema genera 18 gigabytes por hora, lo que suma 432 gigabytes por día. En escenarios extremos, algunos usuarios han reportado acumulaciones de escrituras de hasta 13 terabytes mensuales, una cifra desproporcionada y excesiva para cualquier uso doméstico o profesional estándar.

Impacto en la Vida Útil del Hardware

Las consecuencias de este flujo continuo de datos se traducen en una reducción acelerada de la longevidad de las SSD. Uno de los usuarios afectados realizó un análisis exhaustivo de su equipo y descubrió que el bug había estado activo durante 16 meses consecutivos. Como resultado de estas escrituras innecesarias, calculó que la vida útil estimada de su unidad de almacenamiento se había reducido en un 1% mensual, un desgaste que no corresponde al uso normal del dispositivo.

Esta situación significa que los discos duros pueden llegar a su fin prematuro sin que el propietario sea consciente de la causa hasta que el sistema falla. El daño ocurre de forma subrepticia, lo que ha llevado a muchos propietarios a cuestionar la fiabilidad de sus componentes actuales. La comunidad técnica advierte que no se debe comprar una nueva SSD inmediatamente si no es necesario, pero sí se debe monitorear el estado del sistema para evitar pérdidas de datos irreversibles.

Diagnóstico y Posibles Soluciones

Para identificar si el equipo está siendo afectado por este fallo, los usuarios pueden realizar un diagnóstico manual utilizando la herramienta de monitor de recursos de Windows. Al abrir la opción de ejecutar con la combinación de teclas Windows + R y escribir el comando resmon, se debe acceder al apartado de Disco. Si se detectan escrituras sostenidas asociadas a los procesos atieclxx.exe o atiesrxx.exe, es altamente probable que el sistema sea vulnerable al bug del EEU.

Aunque existen soluciones temporales para detener el flujo de datos, la corrección definitiva depende de la intervención directa de AMD. Un representante de la compañía confirmó en los foros oficiales que son conscientes del problema desde finales de octubre y que están trabajando activamente en una solución. El portavoz indicó que la expectativa es que el parche se incluya en la próxima actualización de los controladores Radeon, aunque aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento específica para esta corrección.