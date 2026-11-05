AMDA exige exención fiscal a distribuidores automotrices por márgenes críticos

La asociación industrial solicita al gobierno federal evitar el cierre de 1000 agencias y 70000 empleos mediante una exención del límite de deducciones del ISR.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, conocida por sus siglas AMDA, ha emitido un comunicado oficial instando al Ejecutivo Federal a promulgar un decreto presidencial que exima a los distribuidores del límite en las deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este llamado urgente busca proteger la viabilidad operativa de mil agencias en todo el país, las cuales sustentan directamente a setenta mil empleos, ante la amenaza de cierre masivo derivado de una carga tributaria considerada insostenible para su modelo de negocio.

Mecanismo de la Reforma Fiscal 2027

El núcleo de la disputa reside en la modificación fiscal programada para el ejercicio de dos mil veintisiete, la cual establece que las deducciones de gastos no podrán exceder el noventa y seis punto seis por ciento de los ingresos. Esta medida obliga a las empresas a pagar impuestos sobre utilidades que, en la práctica, no han obtenido, condenando a las firmas con bajos márgenes a la quiebra. La AMDA argumenta que aplicar este límite generalizado ignora la realidad financiera del sector, donde la estructura de costos impide absorber dicho gravamen sin afectar la continuidad operativa de las sucursales.

Also read Diputados aprueban cambios a la Ley del ISR: así impactará a la industria automotriz

Actualmente, las distribuidoras tributan con una tasa del treinta por ciento, pero el nuevo límite generaría un efecto adverso significativo. Si una distribuidora reporta un margen antes de utilidad fiscal del uno por ciento, pagaría el ciento por ciento del ISR sobre su ganancia obtenida. En escenarios más críticos, con un margen sobre ventas del cero punto cinco por ciento, la tasa efectiva de ISR alcanzaría un insostenible doscientos por ciento, lo que equivale a una imposición fiscal superior a las ganancias reales generadas.

Análisis Financiero y Márgenes Reales

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, desmintió la percepción pública de que la venta de vehículos genera ganancias automáticas y enormes. Al presentar datos del ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, la asociación demostró que el gremio opera con márgenes extremadamente estrechos. De cada cien pesos que ingresan al negocio, únicamente quedan treinta y ocho centavos de utilidad antes de cubrir gravámenes como el ISR y el reparto de utilidades a trabajadores (PTU).

La estructura de costos detallada por la AMDA revela que del total de ventas, el costo del vehículo y el inventario representa ochenta y cinco pesos, destinado al pago a la armadora o fabricante. Esto deja una utilidad bruta de apenas catorce pesos con noventa y cinco centavos. De este remanente, se descuentan nueve pesos con trece centavos para gastos departamentales como talleres y vendedores, tres pesos con cuarenta y ocho centavos en administración y corporativo, y un peso con noventa y seis centavos en costos financieros. El resultado final tras cubrir inventario, salarios y financiamiento se reduce a la mencionada cifra mínima de ganancia.

Presión Política y Solicitud al Gobierno

Frente a este panorama, la AMDA ha solicitado explícitamente al Gobierno de México, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la emisión de un decreto de facilitación fiscal. Esta petición se basa en el diálogo mantenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de evitar el despido masivo y el cierre de empresas legítimas. Rosales señaló que fue una decisión correcta que la Cámara de Diputados eximiera a las armadoras del límite en recintos fiscales, y considera que los distribuidores merecen un tratamiento similar debido a sus condiciones similares.

El sector automotriz se distingue por ser uno de los segmentos más auditados por el SAT, lo que reduce la evasión fiscal. A diferencia de otros rubros, en la distribución de vehículos nadie compra sin solicitar factura por el vehículo, lo que facilita el control tributario. Además, la industria opera con un único proveedor principal, las armadoras, lo que concentra el flujo de dinero y permite una supervisión más estricta por parte de las autoridades fiscales, diferenciándose de modelos empresariales con múltiples cadenas de suministro opacas.

Contexto de Caída en Rentabilidad y Ventas

Los márgenes reducidos no responden a estrategias de evasión, sino a condiciones estructurales del mercado que han deteriorado la salud financiera del sector. La AMDA reportó una caída del treinta por ciento en la rentabilidad durante los últimos cinco años. Asimismo, el volumen de ventas por agencia experimentó una disminución significativa, pasando de setecientas una unidades anuales en dos mil dieciséis a quinientas sesenta y seis unidades en dos mil veinticinco.

Esta situación se contrasta con recientes investigaciones sobre fraude electoral, donde la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Sánchez Buenrostro, informó sobre una red empresarial de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Estas entidades, vinculadas a empresas fachada en el Instituto Nacional Electoral (INE), operaban desde hace veintisiete años. Aunque este caso de corrupción de casi tres décadas demuestra la capacidad de fiscalización del estado, la AMDA insiste en que la industria automotriz legítima requiere un alivio fiscal urgente para sobrevivir a su crisis estructural actual y mantener la estabilidad laboral que aporta al país.