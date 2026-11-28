El Valle de México enfrenta condiciones climáticas extremas el sábado 28 de noviembre con bajas temperaturas, lluvias intensas y riesgo de precipitación sólida.

La Ciudad de México y el estado de México se preparen para un día de condiciones meteorológicas severas este sábado 28 de noviembre. Las autoridades e instituciones meteorológicas han emitido alertas por la llegada de un sistema frontal que traerá consigo bajas temperaturas, cielos nublados y precipitaciones de intensidad considerable.

El panorama climático para esta fecha en la capital federal indica que el termómetro podría descender hasta los 4 grados Celsius durante la madrugada y la mañana. Este descenso térmico se acompaña de una posible caída de nieve o aguanieve, fenómeno que afectará específicamente a las zonas altas del Valle de México.

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Detalles Climáticos y Riesgos en la Capital

De acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial, existe una probabilidad significativa de que ocurra la caída de nieve o aguanieve en las localidades y elevaciones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar dentro del Valle de México.

La Ciudad de México experimentará un ambiente frío a muy frío durante todo el día, con la temperatura máxima limitada apenas a los 12 grados. Las condiciones específicas para la capital federal incluyen una temperatura mínima entre 4 y 6 grados Celsius y máximas entre 10 y 12 grados Celsius.

Vientos Fuertes y Bancos de Niebla

Los ciudadanos en la metrópoli deberán prestar atención a la intensidad del viento, que soplará con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La velocidad media del viento se mantendrá entre 10 y 20 kilómetros por hora con dirección variable, lo que aumentará la sensación de frío.

Adicionalmente, el cielo permanecerá nublado durante la jornada, lo que favorecerá la formación de bancos de niebla en algunas áreas de la región. Estas condiciones de baja visibilidad se suman a las lluvias fuertes que se pronostican para la capital del país.

Situación en el Estado de México y Toluca

Mientras tanto, en Toluca, capital del estado de México, las temperaturas serán aún más bajas. Se pronostican mínimos entre -1 y 1 grado Celsius, con máximas que oscilarán entre 7 y 9 grados Celsius bajo un cielo predominantemente nublado.

Las precipitaciones en la región se distribuyen de manera desigual. Se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México, mientras que en el sur del Estado de México se anticipan lluvias puntuales de intensidad muy fuerte, lo que exige precaución extrema en esas zonas.

Afectaciones en Infraestructura y Servicios

Las fuertes precipitaciones tienen el potencial de generar impactos negativos inmediatos en la infraestructura y el entorno natural. Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de que los cuerpos de agua experimenten un incremento en sus niveles.

Este aumento del caudal en ríos y arroyos puede derivar en deslizamientos de tierra, comúnmente conocidos como deslaves, especialmente en laderas con alta pendiente. Asimismo, existe un riesgo concreto de inundaciones en áreas urbanas con drenaje insuficiente.

Se recomienda a la población evitar zonas propensas a deslaves y no transitar por vías donde el agua haya sobrepasado los bordes de los cauces. La combinación de frío, viento y lluvia crea un escenario de emergencia civil que requiere atención y prevención constante por parte de los habitantes del Valle de México durante este sábado 28 de noviembre.