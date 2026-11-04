Amenazas de bomba falsas desvían vuelos en Europa: Ryanair, LOT y SAS afectadas

Varios aviones de Ryanair, LOT y Scandinavian Airlines fueron desviados o escoltados tras amenazas falsas. Autoridades confirman que no hay explosivos.

Un número significativo de aeronaves comerciales que operaban sobre territorio europeo recibieron el martes presuntas amenazas de bomba, las cuales resultaron ser falsas pero provocaron interrupciones operativas notables. Entre las aerolíneas afectadas se encontraban la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair, lo que generó búsquedas en ruta, desvíos a aeropuertos alternativos y, en un caso específico, una escolta militar hasta el aterrizaje seguro. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños físicos durante estos incidentes coordinados.

Mecanismo de respuesta aérea y seguridad

Los procedimientos de emergencia se activaron inmediatamente al recibir los alertas, demostrando la capacidad de reacción de los sistemas de control aéreo continentales. En Italia, la Fuerza Aérea desplegó dos cazas Eurofighter para interceptar y escoltar un avión con destino al aeropuerto de Roma Fiumicino. Este despliegue respondió de inmediato tras recibir un aviso sobre una presunta amenaza a bordo de una aeronave civil que volaba desde Dublín hacia la capital italiana. Los expertos en desactivación de explosivos de la policía realizaron controles exhaustivos a los pasajeros, la tripulación y el equipaje, sin encontrar ningún artefacto explosivo.

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Análisis de actores y teorías geopolíticas

Matthew Borie, de Osprey Flight Solutions, empresa que asesora a las aerolíneas sobre amenazas aéreas, expuso varias hipótesis para explicar estos incidentes aún sin resolución clara. Sugirió que una sola amenaza inicial podría desencadenar una cadena de eventos similares, o bien, que un individuo o grupo está realizando múltiples ataques coordinados. También planteó la posibilidad de operaciones de guerra híbrida por parte de actores estatales o sus partidarios. Borie señaló que estas amenazas no son un fenómeno nuevo y ocurren en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y señales de perturbación, como ataques a infraestructuras críticas y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta.

Impacto operativo en Polonia y España

En Polonia, un vuelo matutino de LOT que cubría la ruta entre Heathrow y Chopin fue desviado al aeropuerto de Modlin tras una amenaza de bomba. El aeropuerto de Modlin permaneció cerrado temporalmente mientras se realizaban las inspecciones. La aerolínea confirmó que no se encontró nada en la aeronave tras la revisión, y las operaciones aeroportuarias se reanudaron con normalidad poco después. Simultáneamente, el aeropuerto Chopin recibió información sobre un objeto potencialmente peligroso a bordo de un vuelo de Scandinavian Airlines procedente de Copenhague. Se implementaron protocolos de seguridad habituales y se cerró una pista, aunque los pasajeros desembarcaron y el avión aterrizó con normalidad, según declaró Alexandra Lindgren Kaoukji, portavoz de SAS.

Situación en Bulgaria y Murcia

Las autoridades españolas descartaron la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester que aterrizó en el aeropuerto de Murcia. Francisco Lucas, delegado del gobierno español en la región, informó que los 121 pasajeros y miembros de la tripulación pasaron controles de seguridad sin hallazgos alarmantes. Por su parte, Georgi Peev, ministro de Transportes de Bulgaria, anunció que las autoridades búlgaras no encontraron indicios de explosivos en dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Sofía que habían recibido amenazas mientras estaban en ruta. Estos casos refuerzan la necesidad de mantener mecanismos de respuesta coordinados ante posibles intentos de perturbación sistémica.