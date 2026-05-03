Amenazas del CJNG a empresaria en Mexicali desatan alarma y exigencias de seguridad

Una empresaria de Mexicali denunció amenazas de muerte y extorsión por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial y exigencias de mayor seguridad al gobierno estatal.

La empresaria Gabriela Ponce Rodríguez, propietaria del negocio “Bazar Gaby” en Mexicali , Baja California , denunció públicamente amenazas de muerte y la posibilidad de que su negocio sea incendiado por parte de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

La extorsión, conocida como “cobro de piso”, se ha convertido en una grave preocupación para el sector empresarial en Baja California, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Ponce Rodríguez relató que un individuo a bordo de una motocicleta entregó una caja con una nota amenazante, exigiendo el pago a cambio de evitar daños a su negocio y a su familia. La empresaria intentó alertar a las autoridades municipales presionando el botón de emergencia en tres ocasiones, pero no recibió respuesta.

Este incidente ha generado una ola de indignación y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los negocios ante la delincuencia organizada. El CCE ha exigido al gobierno estatal y a la Fiscalía del Estado de Baja California un programa efectivo para combatir la extorsión, señalando que este delito ha aumentado significativamente en los últimos diez años y goza de una alta impunidad.

La administración estatal, por su parte, ha asegurado que la Estrategia Estatal contra la Extorsión sigue vigente, destacando la desarticulación de 28 células delictivas y la detención de 77 personas relacionadas con este delito. Sin embargo, la empresaria teme por su vida y la de su familia, considerando que se convertirá en un “número rojo” debido a su incapacidad para pagar la extorsión.

La situación ha llevado a Ponce Rodríguez a tomar medidas drásticas, como separar a sus hijos y cerrar su negocio, ante el temor de sufrir las consecuencias de negarse a ceder a las exigencias criminales. La falta de respuesta policial ante la emergencia reportada agrava la sensación de inseguridad y desamparo que enfrentan los empresarios en la región.

El caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales para proteger a los ciudadanos y a los negocios de la extorsión y la violencia





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