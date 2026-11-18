Club América reactiva su interés en Nelson Deossa del Real Betis para el mercado de invierno. La directiva busca fortalecer el mediocampo con la recomendación de Guillermo Almada.

El Club América está intensificando sus negociaciones para el próximo mercado de fichajes de invierno, con un objetivo claro: reforzar su línea media. La directiva azulcrema tiene en la mira a Nelson Deossa, volante del Real Betis, como una prioridad absoluta para solucionar las bajas que ha analizado la gerencia deportiva. Esta búsqueda se alinea directamente con la visión técnica del entrenador Guillermo Almada, quien necesita un mediocampista que brinde solidez y continuidad al equipo.

Deossa como prioridad técnica

La reactivación del interés por el futbolista colombiano proviene de una necesidad táctica concreta. Guillermo Almada identifica la urgencia de incorporar un jugador que consolide el centro del campo, y Nelson Deossa figura como la opción más viable en esta ecuación. El técnico mantiene una estrecha relación laboral con el jugador, lo que facilita la integración dentro del esquema que se diseña para la segunda mitad de la temporada.

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Posiciones de la directiva

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, confirmó que el club no cumplió con su objetivo inicial de contratar un volante durante el último periodo de transferencias. En declaraciones directas, Baños mencionó a Nelson Deossa y a Luis Chávez como las dos alternativas clave en su estrategia para cerrar esa vacante. El directivo aclaró que, si la llegada de Deossa no se concretara, el club evaluará otras opciones para garantizar la profundidad necesaria en esa zona del campo.

Historial deportivo y técnico

La conexión entre Almada y Deossa es previa y probada en competiciones de alto nivel. Ambos coincidieron en Pachuca, donde el mediocampista formó parte del plantel que conquistó la Concacaf Champions Cup. Posteriormente, Deossa jugó el Mundial de Clubes con los Rayados de Monterrey, acumulando experiencia en torneos internacionales que el técnico valora altamente para el esquema de América.

Obstáculos financieros y situación en España

El primer acercamiento del América se estancó debido a dos factores determinantes: el Real Betis exigió 15 millones de dólares por su pase y el jugador manifestó su deseo de permanecer en Europa. Deossa argumentó ante el Correo de Andalucía que su sueño era establecerse en el continente europeo y no deseaba que su carrera se resumiera en un solo año. Esta resistencia inicial complicó las tratativas durante el mercado de verano.

Estrategia para diciembre

A pesar de no ser titular indiscutible bajo la batuta de Manuel Pellegrini, el desempeño de Deossa ha mejorado. El volante acumula 13 partidos entre LaLiga y la Champions League, mostrando que tiene capacidad de aporte. El Club América planea presentar una nueva propuesta en diciembre, posiblemente a través de una cesión con opción de compra obligatoria, para intentar convencer tanto a la entidad española como al jugador de cerrar el acuerdo.