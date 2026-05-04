América Busca en la Historia el Pase a Semifinales

El Club América confía en su historial favorable tras empatar el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026 para avanzar a las Semifinales. Un análisis de sus enfrentamientos pasados revela una tendencia positiva, aunque también existen advertencias de eliminaciones previas.

El Club América se encuentra en una posición crucial en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026 , buscando asegurar su pase a las Semifinales tras un empate en el partido de Ida.

Si bien muchos argumentan que las estadísticas son irrelevantes y que los números son simplemente datos, es innegable que el historial del equipo ofrece una perspectiva valiosa en este momento. El América ha enfrentado esta situación, de empatar el partido de Ida en los Cuartos de Final, en 25 ocasiones previas. En 20 de esas instancias, logró avanzar a las Semifinales, demostrando una notable capacidad para superar este tipo de desafíos.

Sin embargo, en cinco ocasiones, el equipo no pudo concretar su pase, lo que añade un elemento de incertidumbre a la actual contienda. Un dato relevante para Pumas es que el América solo ha avanzado en dos ocasiones tras empatar la Ida sin estar entre los cuatro primeros lugares de la tabla general, lo que significa que usualmente cuenta con la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

De igual manera, solo una de las cinco eliminaciones ocurrió en una situación similar. Revisando el historial de partidos, se puede observar una clara tendencia a favor del América.

En temporadas como la 83-84, 87-88, 89-90, 90-91, 93-94, 94-95, Invierno 99, Verano 2001, Clausura 2005, Apertura 2010, Apertura 2012, Clausura 2016, Apertura 2016, Apertura 2017, Apertura 2018, Clausura 2022, Apertura 2023, Clausura 2024 y Clausura 2025, el América logró superar la eliminatoria, ya sea por un marcador global favorable, por la posición en la tabla general o por el criterio de gol de visitante. Estos ejemplos demuestran la consistencia del equipo en este tipo de situaciones.

Los resultados detallados de estos partidos muestran la variedad de formas en que el América ha logrado avanzar, desde victorias contundentes hasta empates que se resolvieron a su favor gracias a factores adicionales. La capacidad del equipo para adaptarse a diferentes escenarios y aprovechar sus oportunidades ha sido clave en su éxito histórico.

No obstante, también existen precedentes de eliminaciones que sirven como advertencia. En temporadas como la 77-78, 86-87, Apertura 2002, Bicentenario 2010 y Apertura 2021, el América no pudo avanzar tras empatar el partido de Ida.

Estas derrotas, algunas de ellas dolorosas, como la eliminación por penales ante Tampico Madero en la temporada 77-78 o la derrota contundente ante Pumas en Apertura 2021, resaltan la importancia de no subestimar al rival y de mantener la concentración durante los 90 minutos del partido de vuelta. El empate en el partido de Ida no garantiza el pase a las Semifinales, y el América deberá esforzarse al máximo para superar a su oponente y continuar con su camino hacia el campeonato.

La historia del club, con sus triunfos y derrotas, ofrece una lección valiosa: la victoria nunca está asegurada y el esfuerzo constante es fundamental para alcanzar el éxito





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