América, Chivas, Cruz Azul, Toluca y Atlas garantizan su lugar en la Liguilla del Apertura 2026

Cinco clubes de la Liga MX ya tienen su boleto a la fase final del Torneo Apertura 2026. Conoce a los clasificados y las fechas clave de la competencia.

Con apenas una jornada restante para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cinco equipos han consolidado su presencia en la próxima fase eliminatoria del futbol mexicano. América, Chivas, Cruz Azul, Toluca y Atlas son los clubes que ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla por el título nacional.

Los Diablos Rojos del Atlas se unieron oficialmente a esta lista de clasificados este sábado. Su clasificación se confirmó tras su contundente victoria de 4-0 contra el Monterrey, un resultado que selló su pase a la denominada Fiesta Grande del balompié nacional.

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Resultados que sellaron la clasificación

A pesar de que el Atlas perdió 4-1 como local ante el Pachuca este mismo sábado, su posición en la tabla garantizó su permanencia en la competencia. El único equipo que podría matemáticamente superarlo es Santos, el cual actualmente se encuentra en el sexto puesto de la clasificación general.

La estructura de puntos refleja la jerarquía actual de los clasificados. Cruz Azul lidera el grupo con 31 puntos, seguido de cerca por América y Chivas, ambos con 29 puntos. Toluca y Atlas completan la lista de los cinco equipos avanzados, acumulando 27 puntos cada uno.

La lucha por los tres boletos restantes

La competencia por los cupos restantes es intensa, ya que solamente faltan por conocerse tres clasificados más para completar el cuadro de la Liguilla del Apertura 2026. Siete clubes continúan peleando estos últimos sitios disponibles para acceder a la fase final.

Los equipos que disputan estos últimos lugares son Santos, Pachuca, Xolos, León, Monterrey, Pumas y Querétaro. Esta pugna define quiénes se unirán a los cinco clasificados anteriormente mencionados en la etapa decisiva del campeonato nacional.

Calendario oficial de la fase eliminatoria

La Liguilla del Apertura 2026 está programada para iniciar oficialmente el próximo 25 de noviembre. En esta fecha se llevarán a cabo los primeros partidos de ida correspondientes a los cuartos de final, marcando el comienzo de la competencia por el campeonato.

Las semifinales están pactadas para desarrollarse entre el 2 y el 6 de diciembre. Este periodo será crucial para definir los dos equipos que disputarán el título final de la temporada en aperturas.

Los partidos de la final del Apertura 2026 están previstos para el 10 y el 13 de diciembre. Sin embargo, existe una excepción en el calendario si Toluca logra llegar a la final. En ese caso específico, la serie por el título se realizaría el 24 y 27 de diciembre.

Esta modificación en las fechas finales se debe a que los Diablos Rojos participarán en la Copa Intercontinental, lo que obliga a la liga a reprogramar su posible confrontación para evitar conflictos de agenda internacionales.