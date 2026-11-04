América, Chivas y Cruz Azul empatados con 29 puntos en la Liga MX

América, Chivas y Cruz Azul comparten 29 puntos en la cima de la Liga MX Apertura 2026. La clasificación depende de la diferencia de goles tras la jornada 15.

América, Chivas y Cruz Azul mantienen una trifulca histórica en la cima de la clasificación general de la Liga MX después de completar 15 jornadas del torneo Apertura 2026. Los tres clubes se encuentran simultáneamente en los primeros puestos de la tabla, acumulando exactamente 29 puntos cada uno, lo que deja la disputa por el liderazgo del campeonato completamente abierta.

Empate técnico y diferencia de goles

La situación actual se distingue claramente del último escenario similar en la historia de la liga, ocurrido hace 28 años. En aquella ocasión, los tres equipos coincidieron en los tres primeros lugares, pero existía una diferencia importante de puntos entre ellos. En el presente torneo, únicamente la diferencia de goles determina el orden exacto de la clasificación.

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América ocupa el primer lugar con 29 puntos y una diferencia de goles de más 15. Chivas aparece en la segunda posición con las mismas 29 unidades y una diferencia de plus 11. Cruz Azul cierra este trío de líderes con el tercer puesto, también con 29 puntos pero con una diferencia de goles de más 10.

Resultados de la Jornada 15

Esta combinación histórica se produjo durante la Jornada 15, donde cada equipo obtuvo un resultado que consolidó su posición en la cima. América empató 2-2 ante Toluca, lo que le permitió mantenerse al frente. Guadalajara derrotó 4-2 al Atlante, asegurando su segundo lugar.

Cruz Azul venció 2-1 a León, completando el triplete de equipos con 29 puntos. Antes de estas últimas fechas, Cruz Azul encabezaba la clasificación con 13 puntos en la quinta jornada, pero el acumulado actual refleja la paridad competitiva del torneo actual.

Calendario y marcas históricas

Los tres clubes tienen seis unidades disponibles en las dos fechas restantes de la fase regular, aunque sus calendarios presentan dificultades distintas para los últimos partidos. Cruz Azul visitará a Tigres y posteriormente jugará contra Chivas. Guadalajara se medirá primero con León y cerrará la fase regular recibiendo a La Máquina.

Además, el contexto personal de Andrés Montaño en Cruz Azul añade una capa de interés a la temporada. El jugador está a dos partidos de alcanzar una marca histórica establecida por Carlos Hermosillo en el club, lo que motiva al equipo a buscar resultados positivos en los enfrentamientos clave contra Tigres y Chivas.