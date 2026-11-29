Monterrey venció 2-0 a América en el Estadio Azteca con goles de penalti de Luca Orellano y Uros Durdevic. Los Rayados avanzan a la final del torneo.

Monterrey confirmó su acceso a la siguiente ronda de la Liga MX Apertura 2026 al derrotar 2-0 a Club América en la ida de la semifinal en el Estadio Azteca. Los Rayados definieron el resultado mediante dos penaltis convertidos en la segunda mitad.

Los anotadores fueron Luca Orellano y Uros Durdevic. La victoria permite al conjunto de Guadalajara avanzar a la fase final del campeonato donde aguarda definir al rival para la gran final.

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Primer tiempo con dominio visitante

El equipo de Guillermo Almada comenzó el partido dominando la posesión del balón pero no logró superar la defensa de Rayados que se mantuvo sólida en sus primeros minutos de juego.

La primera ocasión clara llegó al minuto 9 cuando Henry Martín apareció en el área rival para rematar de cabeza y obligar a Cárdenas a realizar una parada importante para el conjunto visitante.

Monterrey apretó el ritmo al comenzar la segunda etapa. Tres minutos después Kevin Álvarez remató con el pie izquierdo desde la banda derecha logrando que el balón golpeara en el poste de la portería.

Lesión de Pineda y cambio táctico

Al minuto 13 los Rayados trasladaron el juego al campo de América sometiendo a las Águilas bajo presión constante. Roberto de la Rosa tuvo la mejor chance del primer tiempo pero Santiago Ramos-Mingo estorbó el remate.

La situación de América se complicó al minuto 19 cuando Matías Almeyda recibió la noticia de que Orbelín Pineda no podía continuar por una lesión. Stefan Medina ingresó al terreno de juego para reemplazarlo.

Antes del descanso Santiago Bueno intentó de cabeza pero el disparo rozó el palo del arco de Monterrey. El primer tiempo terminó 0-0 con la afición azulcrema abucheando a su equipo por la falta de goleo.

La revancha de Cárdenas y los penaltis

El guardameta Cárdenas se consolidó como figura al minuto 31 al atajar el disparo de Alejandro Zendejas enviándolo al saque de esquina. La defensa de Monterrey mantuvo la portería invicta con éxito.

Al inicio de la segunda mitad Fidel Ambriz tuvo un tiro de cabeza que golpeó el travesaño tras un córner. El marcador seguía sin cambios pero la presión visitante aumentaba en cada jugada.

En el minuto 68 el árbitro Luis Enrique Santander consultó con el VAR sobre una falta de Edwin Carrillo dentro del área. La revisión confirmó el penal y Luca Orellano lo convirtió para abrir el marcador.

Cierre contundente y eliminación de las Águilas

La jugada decisiva se repitió poco después cuando Carrillo cometió otra falta sobre Corona. Santander sancionó el segundo castigo y Uros Durdevic lo transformó en gol poniendo el 2-0 definitivo.

América intentó desesperadamente encontrar el empate en los minutos finales pero el ataque de Guillermo Almada resultó inoperante. Monterrey selló su pase a la siguiente ronda con una actuación defensiva impecable.

El equipo azulcrema sufrió durante todo el partido y terminó eliminado del torneo en esta instancia. Los Rayados ahora esperan conocer a su rival final en el Apertura 2026 de la Liga MX.