América empató 2-2 con Toluca y amplía racha negativa en Estadio Banorte

Club América iguala a dos con Toluca en el Apertura 2026, mantiene el primer lugar pero acumula su peor racha local en años.

El Club América y los Diablos Rojos del Toluca finalizaron con un empate a dos tantos en uno de los encuentros más destacados del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido, disputado en el Estadio Banorte, dejó al equipo azulcrema en la cima de la tabla general con 29 unidades.

Clasificación y rivalidad por el primer lugar

A pesar de no ganar, América mantiene el liderato gracias a una mejor diferencia de goles. El resultado sitúa al equipo capitalino empatado en puntos con Chivas y Cruz Azul, pero con ventaja técnica en la tabla acumulada para ocupar la posición número uno del certamen actual.

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Racha negativa de cinco partidos en casa

El balance local del Club América refleja una situación preocupante para la afición. El club no registra una victoria como local en sus últimos cinco compromisos oficiales disputados en el Estadio Banorte. Esta sequía abarca tres empates y dos derrotas, sumando únicamente 3 puntos de 15 posibles.

Historial y comparación con etapas anteriores

Esta racha de cinco partidos sin ganar acerca al equipo a igualar marcas negativas del pasado. América estuvo cerca de empatar una serie de seis juegos sin triunfo bajo la dirección de André Jardine, entrenador que sí logró el tricampeonato con el club. Una situación similar de seis partidos sin victoria en condición de local se registró durante el torneo Apertura 2015.

Próximos desafíos sin victoria en temporada regular

La próxima oportunidad para buscar una victoria en el Estadio Banorte llega durante la fase eliminatoria de la Liguilla. En los restantes dos encuentros de la temporada regular, el equipo enfrentará visitas complicadas ante los Pumas y los Tigres de la UANL, partidos que complican aún más la búsqueda de resultados positivos antes del inicio de los playoffs.