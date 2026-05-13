Las Águilas del América cayeron en Cuartos de Final frente a Pumas en un partido marcado por la frustración y las polémicas, destacando la reacción de Brian Rodríguez.

El pasado domingo, América terminó su participación en el torneo de Clausura de la Liga MX 2026 tras ser eliminado en Cuartos de Final por Pumas en un partido lleno de emociones durante los 90 minutos.

Desde el inicio, el conjunto de Pumas impuso su dominio en el terreno de juego y logró abrir el marcador temprano, llegando incluso a Herrscher con un 3-0 sobre las Águilas, que durante gran parte del encuentro no encontraron la manera de reponerse a la ventaja de su rival. Brian Rodríguez, uno de los jugadores más destacados de América en el campo, fue el foco de atención de las cámaras de TUDN, captando las reacciones del jugador uruguayo que desataron múltiples comentarios en redes sociales.

En el primer gol de Pumas, Rodríguez se quedó estático tras la anada inicial de la UNAM, luego se repuso y corrió rápidamente hacia la banda para reclamar un fuera de juego sobre Rubén Duarte, petición que el árbitro no aceptó. La segunda anotación llegó tras un tiro de esquina, y aunque Rayito no estaba dentro del área, pudo verificar cómo Nathan Silva definía el balón desde lejos.

Fue en ese momento en que Rodríguez comenzó a manifestar su frustración, gritando indicaciones a sus compañeros de equipo que no encontraban la forma de neutralizar la ofensiva de Pumas. La situación se complicó aún más para América cuando recibió el tercer gol, resultado de un contragolpe fatalizado con Jordan Carrillo como rematador.

Rodríguez, una vez más, dirigió su enojo hacia la banca, increpando a sus compañeros, cuestionando la derivada del juego y haciendo un gesto de repulsión, ostensible de una expresión de desaprobación total. Sin embargo, en los minutos finales, América logró recortar distancias y estuvo a un gol de protagonizar una remuntada histórica en el estadio Ciudad Universitaria.

A pesar del desenlace, el partido entre América y Pumas dejó un regusto amargo para los aficionados del equipo crema, quienes siguieron el juego con la esperanza de un milagro hasta el minuto final. La eliminación deja varias interrogantes para el futuro del club y su estrategia en el torneo apertura, especialmente considerada la falta de efectividad en la delantera y las dificultades defensivas que se hicieron evidentes en el duelo.

Brian Rodríguez, con su despliegue y sus reacciones, se volvió una figura polarizante, considerada tanto como líder por algunos como desmotivador por otros.la matriz desconexión afecta a áreas vitales del juego, como la transcripción defensiva





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