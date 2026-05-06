América Femenil busca el camino a la final frente a Toluca en El Infierno

Nancy Antonio analiza el reto de las semifinales del Clausura 2026, donde el Club América enfrentará a un peligroso Toluca en busca de su tercer campeonato.

El Club América Femenil se encuentra en un momento crucial de su temporada en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, preparándose para enfrentar un desafío monumental en las semifinales.

La mediocampista Nancy Antonio, en una reciente rueda de prensa, compartió sus reflexiones y la mentalidad del equipo antes de saltar al terreno de juego en el Estadio Nemesio Diez, un recinto conocido popularmente como El Infierno por la intensidad de su ambiente y la presión que ejerce sobre los visitantes. Para las Águilas, este encuentro no representa únicamente un paso más hacia la final, sino la oportunidad de redimir una deuda pendiente con su afición que se ha extendido por casi tres años.

El objetivo es claro y ambicioso: conquistar su tercer campeonato en el fútbol mexicano, un logro que se ha vuelto una obsesión saludable para el plantel y el cuerpo técnico. Uno de los puntos más comentados durante la previa fue la situación del director técnico, el profesor Villacampa, quien ha sido objeto de diversos rumores debido a un presunto interés del Atlético de Madrid Femenino por contratar sus servicios.

Ante estas especulaciones, Nancy Antonio fue tajante al señalar que no tiene certeza sobre la veracidad de dichas noticias y que, independientemente de lo que suceda en el futuro, el grupo se mantiene plenamente satisfecho con el trabajo realizado por el entrenador. La futbolista enfatizó que el enfoque absoluto del equipo debe estar puesto en las semifinales, asegurando que el estratega sigue presente y trabajando arduamente con ellas para lograr el pase a la gran final.

Esta postura refleja la madurez del vestuario, que ha decidido aislarse del ruido externo para concentrarse en la ejecución táctica y el rendimiento físico necesario para superar la fase eliminatoria. Por otro lado, el respeto hacia el rival es un tema central en el discurso de las jugadoras americanistas. Toluca llega a esta instancia como una invitada sorprendente, especialmente después de haber eliminado a las campeonas Tigres, un resultado que sacudió los cimientos de la competencia.

Nancy Antonio reconoció que si el equipo rojiblanco ha logrado instalarse en las semifinales es porque ha desempeñado un fútbol de alta calidad y ha demostrado solidez en los momentos críticos. Por ello, el América sabe que no podrá permitirse ningún descuido y que deberá encarar el partido de ida con la máxima seriedad y compromiso.

La obligación de llevarse una victoria desde la primera pierna es alta, especialmente considerando que el Nemesio Diez es una plaza sumamente complicada donde el equipo local suele imponer sus condiciones. La trayectoria reciente del Club América en la liga es impresionante, ya que esta es la octava ocasión consecutiva en la que el equipo logra clasificarse a las semifinales.

Sin embargo, esta consistencia ha traído consigo un aumento en la exigencia. Para Nancy Antonio, la presión no es algo nuevo ni se limita a este torneo en particular, sino que es una constante desde que iniciaron su camino en la máxima categoría. Cada temporada que pasa, el deseo de ganar y la expectativa de la afición crecen, lo que obliga a las futbolistas a evolucionar y a no conformarse con solo llegar a las instancias finales.

La mediocampista dejó claro que el equipo es consciente de esta carga emocional y profesional, y que la utilizan como combustible para seguir luchando por el trofeo. El encuentro de ida está programado para el jueves 7 de mayo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Este duelo promete ser un choque de estilos donde la experiencia y el hambre de gloria del América se medirán contra el momento anímico y la sorpresa de Toluca.

El resultado de este partido será fundamental para definir el rumbo de la serie y determinar quién tendrá la ventaja psicológica para disputar la vuelta. Las Águilas saltarán a la cancha con la convicción de que hicieron todo lo necesario para llegar hasta aquí y con la esperanza de que su esfuerzo se traduzca en un resultado positivo que las acerque un paso más a la tan ansiada tercera estrella en su escudo





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