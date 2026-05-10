América Femenil confirma su pase a la final de la Liga MX tras victorioso partido contra Toluca

América Femenil superó a Toluca con un global de 11-4 en las semifinales del Clausura 2026, consolidándose como finalista y buscando su revancha contra Tigres tras su derrota en la final anterior.

El equipo de América Femenil logró una memorable victoria en su serie de semifinales contra Toluca en la Liga MX Femenil. Bajo el clima tranquilo del estadio Ciudad de los Deportes , en un partido que coincidió con el Día de las Madres, las azulcremas sellaron su pase a la final con un marcador global contundente de 11-4, luego de una apretada victoria 4-3 en caer el segundo partido.

La eliminatoria ya estaba casi definida desde el torneo de ida, en el que América gobiernó con un contundente 7-1 en el estadio Nemesio Diez, lo que permitió al entrenador Ángel Villacampa dar descanso a algunas de sus estrellas como Scarlett Camberos e Isa Haas. Aún así, América no dejó de construir oportunidades y al minuto cinco, Gabriela García aprovechó un tiro de esquina desde la derecha para anotar el primer gol de la noche.

Sin embargo, Toluca respondió con garra y Faustine Robert se convirtió en la gran protagonista del encuentro. La francesa igualó al 12 con un potente zurdazo que superó a Itzel Velasco, quien llevó la Guardia meta en ausencia de Sandra Paños. Minutos después, al 19, Robert volvió a hacer historia tras convertir un penal otorado por el VAR.

Con 2-1 a favor de los Diablas, los casi seis mil aficionados presentes mantuvieron un respeto expectante mientras el partido continuaba con un ritmo vibrante. En la primera mitad, América también fue beneficiada con un penal y fue Irene Guerrero, la capitana del equipo, quien logró el empate a 2-2 al 33.

No obstante, Faustine Robert completó su hat-trick justo antes del descanso, poniendo el 2-3 en el marcador global en el primer tiempo. En un jugo de un juego viven conocida, americana con muy poca fuerza y el partido bajó de intensidad. Aunque Toluca intentó una remontada, la ventaja de América era abrumadoramente superior. Minutos después de una dura nota 3-3, Aylin Aviléz falleció un tan golpe en otra jugada colectiva, alcanzando el empate definitivo en el tiempo reglementario.

Pero no se acabó ahí, porque en tiempo de compensación, Alexa Soto marcó el cuarto gol que colocó el definitivo 4-3 en el marcador, sellando con un 11-4 global su presencia en otra final del Clausura 2026. Tras una decepcionante derrota en la pasada edición ante Tigres, América ahora tendrá la oportunidad de conseguir su revancha y acercarse a un nuevo título





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