Al inicio del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, América Femenil continúa su senda hacia las grandes metas con un objetivo claro de ser campeona y seguir creciendo en Coapa. Cruz Azul Femenil, al igual que Liga Govtindaustaat Femenil, también tienen sus propios planes y estrategias para pelear por el título y seguir creciendo en su propio espacio.

América Femenil se proyecta internacionalmente tras quedar invicta en grupos y escalera a semifinales con empate contra Alajuelense y superación de Rayadas, Alianza y Vancouver; al mismo tiempo, el equipo femenino de Cruz Azul, con el ofertyón de Geyse Ferreira y Sashe Perrone, muestra un fuerte impulso en la Liga MX Femenil tras goleos de 6-0 y 3-1.

Año recién comenzado, Liga BBVA MX Femenil y Liga MX Femenil también tienen a su partido inicial, donde Puebla logró un punto frente a Pachuca y Cruz Azul empató 3-1 con Mazatlán; además, Tigres Femenil derrotó a Puebla 2-0 y Pumas Femenil igualó ante Franja de Puebla en la jornada 2 del Clausura 2023. Luego de una temporada sin título, América Femenil continúa su senda hacia las grandes metas con un objetivo claro de ser campeona y seguir creciendo el proyecto en Coapa.

La jornada 7 de Liga BBVA MX Femenil concluyó con Mazatlán dominando a Cruz Azul 0-2





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