América Latina será clave en el crecimiento global de la producción de petróleo en 2026

Según un análisis elaborado por el broker EBC Financial Group, América Latina contribuirá con más de la mitad del crecimiento mundial de la producción de petróleo en 2026. Brasil, Guyana y Argentina se perfilan como los principales motores del ritmo de la oferta global, aunque en conjunto representan apenas 5.5% de la producción global de crudo.

Argentina, Guyana y Brasil, motores de la oferta global , señala informe América Latina va a contribuir con más de la mitad del crecimiento mundial de la producción de petróleo en 2026, de acuerdo con un análisis elaborado por el broker EBC Financial Group.

Señala que Brasil, Guyana y Argentina se perfilan como los principales motores del ritmo de la oferta global. Aunque en conjunto representan apenas 5.5% de la producción global de crudo, los tres países aportarían cerca de 410 mil barriles diarios adicionales, equivalentes a más de 51% del crecimiento proyectado para el bombeo total.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) calcula que la extracción mundial de crudo aumentará aproximadamente 800 mil barriles diarios en 2026. En el reporte, a cargo de los analistas de mercados Felipe Mendoza y Sergio Cisternas, se establece que si bien los mayores productores mundiales seguirán dominando los rankings de bombeo durante los próximos años, el mapa del crecimiento petrolero cuenta una historia diferente.

Mientras Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continúan marcando el rumbo del mercado, gran parte de los nuevos barriles que llegarán al sistema energético global durante 2026 provendrán de Brasil, Guyana y Argentina, señala el informe. Destaca que en un mercado en el que el crecimiento de la oferta se vuelve cada vez más escaso y valioso, la influencia de estos productores ya no dependerá únicamente de cuánto petróleo extraen, sino de los nuevos barriles que son capaces de incorporar al mercado.

Expone que la magnitud de esta contribución refleja un cambio relevante en la dinámica energética global, ya que mientras la atención del mercado continúa concentrándose en las decisiones de extracción de la OPEP y en el liderazgo de Estados Unidos como principal productor fuera del grupo, una parte significativa de los nuevos barriles que llegarán al mercado durante 2026 provendrá de América Latina. Lo anterior, dice, en un entorno en el que las perspectivas de demanda continúan mostrando señales mixtas y donde el crecimiento de la oferta fuera de la OPEP está cada vez más concentrado, la capacidad de incorporar nueva producción adquiere una relevancia estratégica para el equilibrio del mercado energético global





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