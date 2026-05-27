América Latina y Europa Central: una alianza estratégica desaprovechada

Análisis sobre la oportunidad de diversificación económica entre América Latina y Europa Central y del Este en el contexto de tensiones comerciales globales y nuevos acuerdos como el UE-Mercosur y UE-México.

En un escenario global marcado por tensiones comerciales, cadenas de suministro fragmentadas y la rivalidad entre grandes potencias, la diversificación económica ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad imperiosa.

En este contexto, emerge una oportunidad que aún no recibe la atención que merece: el estrechamiento de lazos entre América Latina y Europa Central y del Este. La denominada "Doctrina Donroe", una manifestación más explícita del unilateralismo comercial estadounidense, ha generado un efecto colateral inesperado al impulsar a gobiernos y empresas a rediseñar sus alianzas con una urgencia que el multilateralismo de décadas anteriores nunca logró. América Latina está sintiendo esta presión de manera directa.

Según el Economist Intelligence Unit, el proteccionismo estadounidense reducirá el crecimiento de la región al 1.9% en 2025, frente al 2.4% registrado el año previo. La evidencia es clara, pero también lo es el margen para reorientar las estrategias comerciales hacia nuevos horizontes. En este marco, dos acuerdos con Europa representan puntos de inflexión cruciales.

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó el 1 de mayo de 2026, conecta un espacio económico de aproximadamente 700 millones de personas. Paralelamente, la modernización del Acuerdo Global UE-México, cuyas negociaciones concluyeron en enero de 2025 y fue firmado en mayo de 2026, refuerza una de las relaciones más avanzadas entre Europa y América Latina.

Si esta red de acuerdos se consolida plenamente, la cobertura comercial europea abarcaría el 97% del PIB latinoamericano, en contraste con el 44% que representa Estados Unidos y el 14% de China. El mensaje es inconfundible: el eje atlántico recupera protagonismo. Los datos respaldan esta tendencia. El acuerdo UE-Mercosur eliminará aranceles para más del 90% de los bienes comerciados, generando ahorros anuales superiores a 4,000 millones de euros para las empresas europeas.

Estimaciones del Real Instituto Elcano y el Banco de España indican que el comercio entre la Unión Europea y América Latina podría crecer hasta un 70%, mientras que el comercio intrarregional latinoamericano podría aumentar hasta un 40%. Sin embargo, dentro de este rediseño geoeconómico hay un vacío evidente: el escaso conocimiento mutuo entre América Latina y Europa Central y del Este. Esta última región no es una periferia; es una de las zonas más dinámicas de Europa.

En los países de Europa Central, incluidos los del grupo de Visegrado, el crecimiento proyectado alcanza aproximadamente el 2.9% en 2026, muy por encima de economías como Alemania, para la que la Comisión Europea prevé apenas un 0.6% de crecimiento en el mismo año. En una perspectiva más amplia, el Banco Mundial sitúa el crecimiento de la región de Europa y Asia Central en torno al 2.1%.

El PIB combinado de los países de Europa Central y del Este asciende a unos 3.2 billones de dólares. Pero más relevante que la cifra absoluta es la tendencia: durante tres décadas, la región ha construido un modelo competitivo basado en capital humano calificado, integración industrial y desarrollo logístico. Las exportaciones de servicios empresariales han crecido a tasas de tres dígitos desde 2005, superando el 500% en países como Polonia y Rumanía.

En el contexto actual de relocalización productiva, la región se consolida como una plataforma industrial clave para el mercado europeo. América Latina, por su parte, aporta recursos naturales críticos para la transición energética, capacidad agroindustrial y mercados en expansión. La Unión Europea es ya el mayor inversor extranjero en Mercosur, con un stock acumulado cercano a los 390,000 millones de euros.

No obstante, esa inversión sigue concentrada en Europa Occidental. Europa Central y del Este ofrece capacidad industrial en sectores clave: automoción, defensa, tecnología, infraestructuras en expansión y ecosistemas de innovación cada vez más competitivos. A esto se suma un elemento estratégico: su papel en la reconstrucción de Ucrania, cuyo coste se estima en torno a 588,000 millones de dólares en la próxima década. La integración entre ambas regiones ya ha comenzado, pero sigue siendo limitada.

Empresas latinoamericanas como Bimbo y Sigma Alimentos operan en Europa Central, mientras que compañías de la región exploran oportunidades en América Latina. Sin embargo, el volumen comercial sigue siendo reducido frente al potencial existente. Existen tres áreas donde esta relación puede desarrollarse con rapidez.

La primera es la cadena de valor industrial: la transformación industrial europea, impulsada por la transición energética y las nuevas prioridades estratégicas, abre espacio para insumos latinoamericanos como minerales críticos de Chile, Perú y Brasil; biocombustibles de Argentina y Uruguay; y productos agroindustriales de Brasil y Paraguay. Europa Central y del Este actúa como el punto donde esa demanda se traduce en producción.

La segunda área es la reconstrucción de Ucrania, el mayor programa de inversión en infraestructura en Europa en décadas, que requerirá materiales, tecnología y servicios que ambas regiones pueden proveer. La tercera es la cooperación en innovación y tecnología, donde los ecosistemas emergentes de Europa Central pueden complementar las capacidades latinoamericanas en áreas como fintech, agro tecnología y energías renovables. Aprovechar estas oportunidades requerirá voluntad política, acuerdos bilaterales y un esfuerzo conjunto para superar el desconocimiento mutuo.

El momento es propicio: con el reordenamiento global, la alianza transatlántica ampliada ofrece un camino viable para un crecimiento más resiliente y diversificado





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diversificación Económica UE-Mercosur Europa Central América Latina Alianzas Estratégicas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presidente de Senegal nombra como primer ministro a exbanquero centralEl presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, anunció el lunes el nombramiento como primer ministro del tecnócrata Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, antiguo

Read more »

En FILU 2026, expertos reflexionan sobre justicia social en América LatinaEn el marco del Foro Académico “Juventudes XX-XXI: Memoria y construcción de paz”, el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez y el embajador de Colombia en México, Carlos Fer...

Read more »

Blablacar desembarca en Argentina, Colombia y 6 países más de América LatinaLa plataforma de movilidad Blablacar ha anunciado este martes su próximo desembarco en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y

Read more »

COFOCE preparará a productores de Guanajuato para exportar primero a América y luego a EuropaCOFOCE capacitará a productores locales para exportar primero a Estados Unidos y Centroamérica, antes de impulsar el convenio con la UE que busca aumentar 50% los envíos

Read more »