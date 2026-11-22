Las Águilas del América caen en Nuevo León ante Tigres. Guillermo Almada enfrenta incertidumbre para cuartos de final contra León o Monterrey.

Las Águilas del Club América finalicen el Torneo Apertura 2026 con una profunda amargura tras una racha negativa que ha definido su destino en la primera fase. El equipo enfrentó una derrota crucial el fin de semana en el estadio 'Volcán' de Nuevo León ante el Club de Fútbol Tigres UANL, un resultado que confirmaba su salida de la pelea por el primer lugar.

Con esta pérdida en tierras regias, la dirigencia y la afición de las Águilas deben asumir que Guillermo Almada no podrá dirigir al conjunto en la cima de la tabla general. La caída ante unos Tigres, que tampoco clasifican para la contienda del título este semestre, selló el destino de un torneo marcado por la inconsistencia ofensiva y defensiva en los últimos cinco encuentros.

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Rivalidad definida por resultados cruzados

La eliminación del Club América del liderato deja un escenario incierto para sus próximos pasos en la liguilla, donde la clasificación de sus rivales depende exclusivamente de un enfrentamiento directo. Los Águilas se enfrentarán al Club de Fútbol Guadalajara o al Club de Fútbol Cruz Azul en un partido que determinará quién ocupa la tercera posición y quién mantiene el segundo lugar en la tabla general.

Si las Chivas del Guadalajara ganan o empatan ante la Máquina Celeste de Cruz Azul, las Águilas quedarán en la tercera casilla y deberán medirse al Club León. Por el contrario, si Cruz Azul se impone, América conservará el subliderato y deberá viajar para enfrentarse a los Rayados de Monterrey en la ronda de cuartos de final.

Historial reciente y expectativas del torneo

El desempeño actual del equipo contrasta con victorias anteriores, como el contundente triunfo 5-3 sobre Chivas en la jornada 12 del torneo, pero no logró mantener esa intensidad. Ante La Pandilla de Matías Almeyda, el equipo solo alcanzó un empate a un tanto, demostrando dificultades para convertir el control del juego en puntos seguros.

A pesar de la frustración por no alcanzar el liderato, las Águilas cuentan con ventajas logísticas clave. El Club América tiene asegurada la sede para cerrar la serie de cuartos de final en el Estadio Banorte. Si el equipo logra mantener el segundo lugar, también disputaría las semifinales como local, un factor que podría ser decisivo para revertir la mala racha.