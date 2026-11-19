Guillermo Almada define alineación del Club América para el partido contra Tigres en la jornada 17. Óscar Perea suplirá a Brian Rodríguez lesionada en la fase regular del Apertura 2026.

El Club América se enfrenta a un desafío crítico al cerrar la fase regular del Apertura 2026, con un partido decisivo contra Tigres que podría otorgar el liderato general al equipo charrúa. El cuerpo técnico dirigido por Guillermo Almada debe reorganizar su alineación titular debido a la falta de jugadores clave para la jornada 17. Esta reestructuración responde a la necesidad de mantener la competitividad en una instancia que define la posición de la escuadra en la tabla.

Rueda de titulares por lesión de Brian Rodríguez

La ausencia más significativa para el conjunto azulcrema es la del extremo uruguayo Brian Rodríguez, quien no se recuperó de las molestias físicas acumuladas durante las últimas semanas. Su baja oficial obliga al estratega a buscar una alternativa inmediata en la banda izquierda para mantener la intensidad ofensiva del equipo. La directiva y el cuerpo técnico han identificado la solución para cubrir este vacío táctico crucial.

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Óscar Perea asume la titularidad para suplir a Brian Rodríguez, asumiendo el rol de portador de desborde y profundidad en la zona izquierda del campo. El joven futbolista colombiano ha demostrado su aptitud en encuentros recientes mediante su capacidad para conectar con Alejandro Zendejas y Carlos Álvarez. Su incorporación busca preservar el ritmo agresivo de la delantera integrada por Henry Martín y los creadores de juego.

Suspensión de Erick Sánchez y estrategia defensiva

Además de la lesión en el frente de ataque, Guillermo Almada debe gestionar otras bajas importantes que condicionan la composición del once inicial. El mediocampista Erick Sánchez fue descartado por cumplir con su suspensión automática tras acumular su quinta tarjeta amarilla en la temporada. Esta falta obliga al equipo a ajustar la estructura del centro del campo.

La situación del lateral derecho Kevin Álvarez se resuelve mediante una decisión preventiva por parte del cuerpo técnico. Se opta por no incluirlo en la convocatoria para evitar un quinto amarillo que lo dejaría fuera del partido de ida de los Cuartos de Final. Esta medida administrativa busca proteger la disponibilidad del jugador para la etapa de eliminación directa.

Impacto en la clasificación general y próximos pasos

La victoria frente a Tigres representa la oportunidad directa para que el Club América asuma el primer lugar de la tabla general si otros resultados son favorables. La capacidad del equipo para superar estas ausencias determinará su posicionamiento antes del inicio de la liguilla. La preparación física y táctica debe ajustarse a las nuevas variables planteadas para este compromiso.

El desempeño de Óscar Perea y la recuperación defensiva tras la salida de Erick Sánchez serán factores decisivos en el desarrollo del encuentro. El resultado definirá no solo el liderato, sino también la confianza del plantel en una de las etapas más exigentes del torneo. La gestión de la convocatoria ante esta situación de máxima presión reflejará la planificación del estratega.