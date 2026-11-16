América: Reglamento de la FMF sobre suspensiones tras pelea con Red Bulls

Club América enfrenta incertidumbre por tres tarjetas rojas en amistoso. El reglamento de la FMF exige cumplir sanciones en la misma competencia, salvando a los jugadores para Liguilla.

El Club América perdió 1-0 ante los New York Red Bulls en un encuentro marcado por violentos disturbios en el Sports Illustrated Stadium. Tres jugadores azcremas, Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez y Emilio Lara, fueron expulsados durante la batalla campal que alteró el desarrollo del partido amistoso.

Normativa de la FMF sobre sanciones en amistosos

El Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol establece claramente que las suspensiones deben aplicarse dentro de la misma competencia donde ocurrió la infracción. Este artículo 10 prohíbe computar las sanciones impuestas en partidos amistosos para competiciones oficiales distintas.

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La regla indica que las expulsiones en encuentros amistosos no se transfieren automáticamente a la Liguilla ni a la Liga MX. La Comisión Disciplinaria solo tiene la facultad de intervenir en casos graves para determinar dónde se deben cumplir las sanciones.

Criterios de gravedad para extender castigos

El reglamento define que los casos graves suelen implicar suspensiones de cuatro partidos o más. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria puede evaluar otras situaciones y decidir sobre la gravedad de las acciones ocurridas en Nueva York.

Esta cláusula genera incertidumbre entre el cuerpo técnico y la directiva del América. Si la comisión considera la pelea como un caso suficientemente grave, podría decidir que los castigos se apliquen en los siguientes compromisos oficiales del equipo.

Situación actual de los jugadores involucrados

Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez y Emilio Lara son los futbolistas identificados por la posible investigación. A pesar de las expulsiones, no existe información oficial sobre un proceso disciplinario iniciado veinticuatro horas después del suceso.

La ausencia de reportes oficiales sugiere que el caso podría cerrarse sin sanciones adicionales. Los jugadores permanecen disponibles para las próximas fechas, aunque la presión mediática sigue vigente.

Impacto en la próxima campaña del América

La afición y la dirección deportiva siguen pendientes de cualquier resolución que pueda afectar la alineación para el partido contra Tigres. Si no hay sanción, los tres jugadores podrán jugar en la Liguilla.

La situación demuestra la importancia de las normas internas de la FMF para proteger a los clubes de sanciones inesperadas en torneos de alto riesgo. El resultado final mantiene la esperanza de un equipo completo para los playoffs.