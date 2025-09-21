América Remonta y Empata 2-2 con Monterrey en un Duelo Lleno de Emoción

El Club América rescata un empate 2-2 ante Monterrey tras una intensa remontada en los últimos minutos, con el debut de Anthony Martial como punto destacado.

En un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025, el Club América logró un empate 2-2 frente a los Rayados de Monterrey, tras una espectacular remontada en los minutos finales del partido. El duelo, que se llevó a cabo en el estadio de Monterrey, fue testigo del debut del delantero francés Anthony Martial , quien ingresó al terreno de juego en la parte final del encuentro, generando gran expectativa entre los aficionados.

El partido comenzó con un ritmo trepidante, con ambos equipos buscando generar peligro en el área rival. Monterrey fue el primero en golpear, aprovechando un rebote dentro del área que Fidel Ambriz convirtió en el 1-0 al minuto 17. A partir de ese momento, el América intensificó sus ataques, buscando el empate con aproximaciones de Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas, pero la defensa local, bien plantada, logró contener los embates. Por su parte, Monterrey, con una sólida defensa, generó llegadas que pusieron a prueba al guardameta americanista Luis Malagón, quien evitó que la ventaja fuera mayor antes del descanso. \La segunda mitad mantuvo la intensidad del juego, con el América buscando con mayor insistencia el gol del empate. Álvaro Fidalgo y Saint-Maximin, se convirtieron en los principales generadores de peligro para las Águilas. Sin embargo, un error defensivo del América permitió a Sergio Canales ampliar la ventaja para Monterrey al minuto 44, estableciendo el marcador en 2-0. Con el tiempo transcurriendo, la victoria parecía asegurada para los Rayados. Sin embargo, la reacción del América en los minutos finales cambió por completo el rumbo del partido. Al minuto 81, Brian Rodríguez descontó para las Águilas tras una asistencia de Saint-Maximin, devolviendo la esperanza al equipo dirigido por André Jardine. La emoción culminó al minuto 88, cuando un tiro de esquina ejecutado nuevamente por Saint-Maximin fue rematado de cabeza por Ramón Juárez, decretando el empate 2-2. \El empate resultó ser un alivio para el América, evitando su segunda derrota consecutiva y manteniéndolos en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Por otro lado, Monterrey, sintió que la victoria se les escapó de las manos, tras haber tenido una ventaja de dos goles y dominar durante gran parte del encuentro. Además del resultado, el partido marcó el debut de Anthony Martial con la camiseta de los Rayados, quien, aunque no logró anotar, demostró su calidad y generó expectativas entre la afición. Con este empate, ambos equipos suman un punto valioso que les permite mantenerse en la competencia, a la espera de lo que será la próxima jornada del torneo. El encuentro reflejó la intensidad y la competitividad de la Liga MX, con dos equipos que lucharon hasta el último minuto por la victoria. La afición disfrutó de un partido lleno de emociones y giros inesperados, demostrando una vez más la pasión que despierta el fútbol en México





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Club América Rayados De Monterrey Liga MX Anthony Martial Empate

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Monterrey vs. América: Un Clásico Imperdible en la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025El enfrentamiento entre Monterrey y América en el Estadio BBVA el 20 de septiembre de 2025 promete ser el evento estelar de la Jornada 9. Ambos equipos, con trayectorias destacadas y ansias de victoria, buscarán un triunfo crucial para la tabla de posiciones y el orgullo de sus aficiones. Entérate de los horarios y dónde ver este emocionante partido.

Leer más »

Monterrey vs América: Horario, dónde ver y posibles alineaciones del partidoEl partido de la jornada 9 del Apertura 2025 entre Monterrey y América se jugará el sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA. Se detalla el horario, dónde ver la transmisión, las posibles alineaciones y los antecedentes del encuentro, incluyendo el precio de los boletos y la posibilidad del debut de Anthony Martial.

Leer más »

¿A qué hora juega Monterrey vs. América HOY? Dónde ver EN VIVO partido Jornada 9 Liga MX 2025Conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de Monterrey vs. América HOY Apertura 2025.

Leer más »

Rayados de Monterrey Recibe Refuerzos Estelares: Martial y Salcedo Listos para Enfrentar al AméricaMonterrey incorpora a Anthony Martial y Carlos Salcedo para el partido contra el América. Martial, recién llegado, y Salcedo, recuperado de lesión, podrían debutar. Stefan Medina es duda por molestias.

Leer más »

Monterrey vs América: ¿Cómo y dónde VER partido de la Jornada 9 de Liga MX?Monterrey vs América. Te decimos dónde ver EN VIVO y a qué hora inicia el partido de la Liga MX, además de llevarte las mejores acciones Minuto a Minuto

Leer más »

Ramón Juárez empata el partido y arruina el debut de Martial con MonterreyRamón Juárez anotó el gol del empate para el América en el minuto 89, frustrando el debut de Anthony Martial con el Monterrey en un emocionante partido de la Liga MX, donde también se destacó la lesión de Dagoberto Espinoza y el gol de Fidel Ambriz para Rayados.

Leer más »