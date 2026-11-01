América rescató liderato con empate 2-2 vs Toluca y Chivas venció a Atlante

América y Toluca empataron 2-2 en el Estadio Banorte con doblete de Henry Martín. Chivas ganó 4-2 a Atlante gracias a Santiago Sandoval.

América y Toluca no defraudaron en el Estadio Banorte. El encuentro entre Águilas y Diablos siempre es garantía y, en esta ocasión, no fue la excepción. Vibrante empate a dos goles en el Coloso de Santa Úrsula, con polémica, emociones, goles y expulsiones.

Dos goles de Henry Martín salvan al América

Las Águilas vinieron de atrás en par de ocasiones para rescatar la igualada con un doblete de Henry Martín. El uruguayo Federico Viñas pegó primero en una acción donde dejó ver mal a su compatriota Santiago Bueno. Con un disparo entre las piernas de Luis Ángel Malagón, abrió el marcador al minuto 42. Así se fueron al descanso.

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El segundo tiempo aún tenía emociones que ofrecer. El ingreso de Miguel Borja a los 56 minutos le dio otra cara al América. La presencia ofensiva de las Águilas fue mayor con el colombiano y Henry Martín. La estrategia le resultó a Guillermo Almada.

Seis minutos después, los azulcrema empataron el partido con anotación de Henry. La Bomba convirtió su noveno gol del certamen para confirmarse como el mejor delantero mexicano del momento. La balanza se inclinó para el América, pero las llegadas no tenían peligro.

En la recta final del partido, Toluca sí supo hacer daño con el ingreso de Paulinho. El delantero portugués provocó un penalti para el Toluca y la expulsión para Santiago Bueno. Alexis Vega, después de que Luis Ángel Malagón detuviera el cobro desde los 11 pasos, anotó en el rebote para poner arriba a los escarlatas al minuto 87.

Pero vencer al América no es sencillo. Los de Coapa no renunciaron y en un tiro de esquina encontraron la oportunidad de empatar. Federico Pereira sujetó a Miguel Borja y el árbitro Luis Enrique Santander no dudó en marcar el penalti y mostrarle la segunda amarilla al central uruguayo.

Henry Martín hizo válida la pena máxima y sumó su gol 10 del Apertura 2026. El capitán de los emplumados sigue en plan grande. Con este empate, América rescató el liderato con 29 unidades, los mismos que Chivas.

Santiago Sandoval destaca en triunfo de Chivas

En el momento más oportuno, las Chivas de Gabriel Milito recuperaron la memoria. Con un doblete de Santiago Sandoval a los 8 y 53 minutos, el Rebaño goleó 4-2 al Atlante. Obtuvieron tres puntos más que valiosos para la tabla.

La contundente victoria, guiada por el juvenil de 19 años rojiblanco, permitió al conjunto llegar a 29 unidades. Siguen peleando por el superliderato con tercer triunfo en fila y quinto juego sin perder.

El marcador final no reflejó el trámite del partido. A lo largo de los 90 minutos, las Chivas fueron infinitamente superiores a los Potros de Hierro. El autogol de Diogo Baguí al 35 y la anotación de Efraín Álvarez al 64 sentenciaron la victoria en el estadio Akron.

A pesar del triunfo, los goles de Martín Sarrafiore al 59 y Jhojan Julio al 83, de penalti, confirmaron que Gabriel Milito todavía tiene que trabajar ciertos detalles en defensa. Su Rebaño está a tiempo de corregir las deficiencias en la zaga.

La actuación de Santiago Sandoval, con cinco dianas en el torneo, confirmó que la falta de contundencia terminó. La perla rojiblanca demostró que puede cargar con la responsabilidad de marcar. Las Chivas están de vuelta en el momento indicado para cerrar la fase regular.