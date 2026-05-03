América supera a Juárez en un partido épico y avanza a semifinales del Clausura 2026

El Club América logró un dramático triunfo ante Juárez en los cuartos de final del Clausura 2026, asegurando su pase a las semifinales del torneo. Con goles de Irene Guerrero y Scarlett Camberos, las Águilas superaron la expulsión de Yunaira López y la ventaja de Juárez para imponerse en un partido lleno de emociones.

El Club América vivió un partido de infarto en los cuartos de final del Clausura 2026 ante Juárez , pero al final logró imponerse y asegurar su pase a las semifinales del torneo.

El encuentro comenzó con un golpe para las Águilas al minuto 23, cuando Aisha Solórzano superó a la defensa del América, dejó atrás a Sandra Paños y abrió el marcador con un gol que puso a Juárez en ventaja. Sin embargo, el destino del partido cambió drásticamente cuando Yunaira López recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsada antes de que terminara el primer tiempo, dejando a su equipo con una jugadora menos.

Antes de que finalizara la primera mitad, el América tuvo una oportunidad de oro: Geyse fue derribada dentro del área por la defensa de Juárez, y el árbitro, tras consultar con su asistente, señaló un penalti. Irene Guerrero, la encargada de ejecutarlo, no falló y empató el marcador.

Con una menos en el campo y el resultado en contra, Juárez no se dio por vencido y al inicio del segundo tiempo Aurélie Kaci volvió a poner a su equipo en ventaja con un cabezazo que superó a Sandra Paños. Pero el América no se quedó atrás y demostró su superioridad en el partido.

Al minuto 73, Scarlett Camberos apareció en el área rival para empujar el balón al fondo de la red tras un pase de Sarah Luebbert, empatando nuevamente el partido. El gol definitivo llegó cuando Irene Guerrero, desde fuera del área, lanzó un potente disparo que, tras un desvío de la defensa, se coló en la portería de Juárez.

Con este resultado, el América se convirtió en el primer equipo en clasificar a las semifinales del Clausura 2026, donde esperará a su rival, que podría ser Cruz Azul, Toluca, Chivas o Pachuca, dependiendo de los resultados de los otros partidos. Las azulcremas, que terminaron como líderes del torneo, tendrán que esperar para conocer a su próximo contrincante, pero ya están listos para seguir luchando por el título





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Club América Juárez Clausura 2026 Semifinales Fútbol Femenino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Celaya marcha por el Día del Trabajo 2026: trabajadores exigen jornada de 40 horasCon lema “La reducción laboral, prioridad nacional”, sindicatos marchan en Celaya para exigir mejores condiciones laborales

Read more »

Estos son los juegos imperdibles del mes de mayo 2026Mayo llega cargado de grandes lanzamientos que combinan superproducciones, regresos esperados y propuestas innovadoras en todas las plataformas de videojuegos

Read more »

EVO Japón 2026: cómo y dónde ver en español el torneo más importante de fighting gamesLa élite mundial de los juegos de pelea se reúne en Tokio y, por primera vez, los fans de Latinoamérica podrán seguir toda la acción con transmisión oficial en español

Read more »

Clausura 2026: Tigres y Chivas Inician Batalla por el CampeonatoTigres UANL recibe a Chivas de Guadalajara en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, un enfrentamiento cargado de historia y expectativas. Analizamos los equipos, sus fortalezas y debilidades, y el calendario completo de los partidos de ida.

Read more »

Azteca 7 busca a Gudiño de Cruz Azul para el Viernes BotaneroAzteca 7 está interesado en el arquero Andrés Gudiño de Cruz Azul, quien perdió la titularidad en el Clausura 2026. Cruz Azul busca reforzarse para el Apertura 2026 tras su descenso. Se menciona también la situación de otros jugadores y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Read more »

Calendario Reemplacamiento Edomex 2026: Quiénes Hacen el Trámite en Mayo 2026 y Qué Costo TieneNoticias de México y el mundo

Read more »