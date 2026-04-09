América vs. Cruz Azul: El Clásico Joven inaugura el renovado Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

El Clásico Joven del Clausura 2026 entre América y Cruz Azul marcará el regreso a un renovado Estadio Banorte, sede del juego inaugural del Mundial 2026. Un encuentro lleno de historia y expectativa.

El esperado Clásico Joven entre América y Cruz Azul marcará un hito en la historia del fútbol mexicano al ser el primer partido de Liga MX que se dispute en el renovado Estadio Banorte , sede designada para albergar el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este encuentro, correspondiente al Torneo Clausura 2026 , se llevará a cabo el sábado 11 de abril, y representa el retorno de ambos conjuntos a este emblemático escenario, tras una exhaustiva remodelación que duró dos años.

La expectación es máxima, no solo por la rivalidad histórica entre estos dos gigantes del fútbol nacional, sino también por el significado simbólico de esta reapertura y la importancia que tendrá el estadio en el futuro cercano. La ocasión promete ser un evento inolvidable para los aficionados, con el atractivo de presenciar un partido de alta intensidad en un estadio completamente modernizado y listo para recibir a los mejores equipos del mundo.\Ambos equipos llegan a este crucial enfrentamiento con realidades distintas, pero con la misma necesidad de obtener una victoria que impulse su rendimiento en la temporada. Las Águilas del Club América, dirigidas por el estratega André Jardine, vienen de un empate 1-1 contra Santos Laguna en la jornada anterior de la Liga MX, y de un empate sin goles frente al Nashville SC en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Si bien el equipo americanista ha mantenido una relativa estabilidad en sus resultados, la exigencia de su afición y la presión por alcanzar los objetivos trazados son factores que obligan a buscar la victoria en cada encuentro. Por su parte, La Máquina de Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, afronta el Clásico Joven en un momento más delicado, tras sufrir una derrota 1-2 ante Pachuca en la Liga MX, y una abultada derrota 3-0 contra el LAFC en la Concacaf Champions Cup. Este escenario coloca a Cruz Azul en la necesidad de demostrar su capacidad de recuperación y obtener un resultado positivo que le permita recuperar la confianza y consolidar su posición en el torneo. El duelo se presenta como una oportunidad para ambos equipos de reafirmar su potencial, consolidar sus aspiraciones y brindar a sus seguidores un espectáculo de altura.\El Clásico Joven entre América y Cruz Azul, que se jugará en el renovado Estadio Banorte, ofrece a los aficionados la oportunidad de presenciar un partido de alta intensidad y un enfrentamiento entre dos de los equipos más populares y exitosos del fútbol mexicano. La transmisión del partido estará disponible para los seguidores en México a través de Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos los fanáticos podrán seguir la acción por Univision, TUDN, tudn.com, la aplicación de TUDN y ViX. El horario del encuentro será a las 9 pm, hora del Centro de México, y a las 11 pm del Este, 10 pm del Centro y 8 pm del Pacífico en Estados Unidos. El último partido del América en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, fue el 26 de mayo de 2024, en la Final donde venció a Cruz Azul y consiguió su título número 15. Este nuevo encuentro marca el inicio de una nueva era para este icónico estadio y promete revivir grandes emociones para los seguidores de ambos equipos. La afición espera ansiosamente este duelo, que no solo definirá puntos importantes en la tabla de posiciones, sino que también será un espectáculo que recordará las glorias del pasado y anticipará los éxitos del futuro





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