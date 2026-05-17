América vs Monterrey EN VIVO: Minuto a minuto y goles de la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

América y Monterrey se enfrentan en la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, después de que Monterrey ganara el partido de ida por 1-0. América busca la revancha y necesita ganar por dos goles o más de diferencia para levantar el trofeo.

América y Monterrey se enfrentan en la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, después de que Monterrey ganara el partido de ida por 1-0.

América busca la revancha y necesita ganar por dos goles o más de diferencia para levantar el trofeo. Por otro lado, Monterrey solo necesita un empate o triunfo por cualquier marcador para sumar su quinta estrella. El partido se disputa en el Ciudad de los Deportes y es una oportunidad para que América remonte y se lleve el título.

Sin embargo, si América gana por solo un gol, habrá empate en el global y se recurrirá a los tiros penales para decidir al campeón. La Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil es un partido emocionante que puede tener diferentes resultados. América y Monterrey han demostrado ser dos equipos fuertes y con gran determinación, por lo que el partido puede ser muy igualado.

La presión está sobre América, que necesita ganar por una diferencia de dos goles, mientras que Monterrey puede permitirse el lujo de empatar o ganar por un gol. El Ciudad de los Deportes estará lleno de emoción y energía, con los aficionados de ambos equipos animando a sus jugadores. La Liga MX Femenil ha demostrado ser una competencia muy competitiva, con varios equipos que han demostrado ser capaces de ganar el título.

América y Monterrey han sido dos de los equipos más consistentes en la temporada y ahora se enfrentan en la Final. El partido de ida fue muy disputado y Monterrey logró ganar por 1-0, pero América ha demostrado ser un equipo muy capaz de remontar. La Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil es un partido que no se puede perder, con dos equipos que lucharán por el título con todas sus fuerzas.

El fútbol femenino en México ha crecido mucho en los últimos años y la Liga MX Femenil es una de las competencias más importantes del país. América y Monterrey han sido dos de los equipos más destacados en la temporada y ahora se enfrentan en la Final. El partido será transmitido en vivo y los aficionados podrán seguir el minuto a minuto de la emoción. La pregunta es, ¿quién se llevará el trofeo?

América necesita una victoria por dos goles o más de diferencia, mientras que Monterrey solo necesita un empate o triunfo por cualquier marcador. El partido será muy emocionante y cualquier cosa puede pasar. La Liga MX Femenil ha demostrado ser una competencia muy emocionante y el partido de la Final de vuelta del Clausura 2026 no será la excepción. América y Monterrey están listas para darlo todo en el campo y luchar por el título.

El Ciudad de los Deportes estará lleno de energía y emoción, con los aficionados de ambos equipos animando a sus jugadores. El partido de la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil es un evento que no se puede perder





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