El Estadio Ciudad de los Deportes acogerá la emocionante final entre América y Monterrey en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde las Rayadas tienen una oportunidad histórica para alcanzar su tercer título.

La Liga MX Femenil vivirá uno de sus momentos más importantes de la temporada con el duelo estelar entre las Águilas del América y las Rayadas de Monterrey en la final del Clausura 2026 .

Desde horas antes del inicio del partido, el Estadio Ciudad de los Deportes ha sido escenario de un fervor sin igual, donde los aficionados de ambos equipos han mostrado su pasión con fuegos artificiales, humo en los colores institucionales y una atmósfera cargada de emoción. Personajes destacados como Emilio Azcárraga, Santiago Baños, Pedro López (técnico de la Selección Mexicana Femenil) y Mikel Arriola han hecho su aparición en el estadio, reforzando la expectativa por este duelo que promete ser histórico para el fútbol femenino en México.

Robinson Canó, figura destacada de Diablos, indicó que el talento de su equipo fue determinante para romper la racha de derrotas queassador a Tigres en anteriores encuenttras la convocatoria del Estadio para este gran final. Además, mientras los jugadores se preparan para dar lo mejor en la cancha, los aficionados ya disfrutan de un espectáculo previo, repleto de coloares y emociones que han puesto a vibrar a la Afición Maya Verde en la previo al juego.

El enfrentamiento entre América y Monterrey no solo busca coronar a un nuevo campeón, sino también saldar una deuda históicio de Monterrey con su afición, ya que las Rayadas intentan romper una mala racha y alcanzar su tercera estrella. Nuño de los detalles más destacados es la presencia de aproximadamente 400,000 personas en el estadio, lo que representa un récord de asistencia para un partido de la Liga MX Femenil.

Los comunicadores y exjugadores presentes en el recinto aseguran que este encuentro marcará un antes y después en el farnte femenino





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