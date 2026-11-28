Conoce cómo ver América vs Rayados de Monterrey EN VIVO y GRATIS este 27 de noviembre de 2026 por TV Azteca. Análisis de las bajas, resultados necesarios y el cronograma para los cuartos de final del Apertura 2026.

Este sábado 27 de noviembre de 2026, se disputa la fecha de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 entre América y Rayados de Monterrey. Los aficionados podrán seguir el evento de forma totalmente gratuita y en vivo a través de los canales oficiales de TV Azteca. La transmisión se emitirá desde el estadio donde se lleve a cabo el compromiso, ofreciendo una cobertura integral para los seguidores de ambos conjuntos.

Distribución de Televisión y Equipo Técnico

El encuentro se transmitirá en vivo por el canal Azteca Siete, garantizando que la señal llegue a una amplia audiencia sin costo de suscripción. Además de la señal de televisión tradicional, los espectadores podrán acceder al evento a través de la aplicación móvil y el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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La narración de este duelo decisivo estará a cargo de Christian Martinoli, quien guiará a los televidentes a través de cada jugada del partido. El análisis técnico contará con la participación de Luis García y Luis Roberto Alves 'Zague', quienes proporcionarán perspectivas estratégicas durante la transmisión.

En la cancha, el árbitro Álvaro López Sordo será el encargado de dirigir la gestión del encuentro. Su autoridad incluirá el control de los cambios de jugadores, el manejo del ambiente en el estadio y la comunicación directa con las indicaciones de los entrenadores de ambos equipos durante los noventa minutos.

Situación de las Bajas y Historial en la Ida

El juego de ida de los Cuartos de Final finalizó con un marcador de 0-0, un resultado que favorece estratégicamente a Rayados de Monterrey. Durante ese encuentro, los regiomontanos tuvieron que defender su portería y posición en la tabla con solo diez jugadores durante la mayor parte del partido tras una expulsión temprana.

Para este encuentro decisivo, Rayados de Monterrey enfrentará una baja importante al no contar con Ricardo Chávez. El jugador fue expulsado en el partido de ida y cumplirá la suspensión correspondiente, lo que debilita la plantilla de forma notable.

Por otro lado, el equipo contrario sí podrá sumar a Carlos Salcedo en su alineación. Aunque el defensa fue expulsado en el último encuentro de la temporada regular, ya habrá cumplido su sanción y estará disponible para jugar los minutos que el entrenador estime necesarios.

Resultados Necesarios para el Avance a Semifinales

América tiene un escenario amplio para asegurar su billete a las Semifinales del Apertura 2026. El equipo de Coapa puede lograr su clasificación con tan solo un empate o una victoria en este partido de vuelta. Su posición en la tabla general juega un factor crucial en esta ecuación.

Si el partido termina en empate, América avanzará automáticamente debido a su tercer lugar en la tabla de posiciones. Este criterio de desempate beneficia directamente al club capitalino, independientemente de la diferencia de goles o la actuación individual en este duelo específico.

La situación para Rayados de Monterrey es estrictamente lineal: necesita una victoria obligatoria para continuar en la lucha. Cualquier resultado que no sea una victoria dejará al equipo regiomontano eliminado de la competencia, dado el marcador de 0-0 del partido de ida y la desventaja numérica que debieron enfrentar anteriormente.