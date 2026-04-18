América vs. Toluca: Un Duelo con Historia en las Finales de la Liga MX

Repaso a las dos finales disputadas entre América y Toluca, incluyendo la primera liguilla en la historia del fútbol mexicano y el reciente campeonato toluqueño en el Clausura 2025, en vísperas de su encuentro por el Clausura 2026.

América y Toluca se enfrentan la noche de este sábado en un encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 . Este partido nos trae a la memoria las dos ocasiones previas en las que estos históricos clubes se han enfrentado en una final por el título de la Liga MX, siendo la primera de ellas un hito por ser la inauguración del formato de liguilla en la Primera División mexicana.

Antes de la Copa Mundial de México 1970, el campeonato se definía por puntos acumulados en dos vueltas de todos contra todos, un sistema similar al que se utiliza en muchas ligas alrededor del mundo actualmente. Sin embargo, a partir de la campaña 1970-71, el torneo adoptó un nuevo esquema en el que los 18 equipos se dividían en dos grupos de nueve, y los líderes de cada sector accedían directamente a la final.

En esa primera instancia, América y Toluca fueron los protagonistas, con el conjunto capitalino alzándose con la victoria. El partido de ida concluyó en un empate a cero goles en el Estado de México, y en el encuentro de vuelta, disputado en el Estadio Azteca, las Águilas se impusieron por 2-0, con anotaciones de Carlos Reinoso y Horacio López Salgado, sellando así su primer campeonato bajo este formato.

La revancha para los Diablos Rojos no se hizo esperar, pero tuvieron que transcurrir varias décadas para que se presentara una nueva oportunidad de disputar una final contra el América. Esta ansiada revancha llegó en el Clausura 2025, un torneo en el que el América ostentaba un tricampeonato bajo la dirección de André Jardine, mientras que Toluca iniciaba una nueva era bajo el mando de Antonio Mohamed.

El primer capítulo de esta final se vivió en el Estadio Ciudad de los Deportes, y al igual que en su primer enfrentamiento, el marcador final fue un empate sin goles. La definición llegó en el Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos lograron imponerse por 2-0, gracias a los goles de Luan García y Alexis Vega, quienes rompieron la hegemonía americanista y les otorgaron el título.

En el contexto del actual Clausura 2026, la situación para ambos equipos es relevante de cara a la clasificación a la liguilla. Toluca se posiciona actualmente en el quinto lugar de la tabla general con 27 puntos. Una victoria en este encuentro contra América les aseguraría su pase a la fase final del campeonato. Por otro lado, las Águilas del América se encuentran en la séptima posición con 19 unidades. Un triunfo para los azulcremas no solo los acercaría significativamente a la liguilla, sino que también les permitiría dar un paso firme hacia la consolidación de su posición en la tabla, mientras que una derrota los pondría en una situación comprometida para acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano





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