América y Monterrey confirman semifinales de la Liguilla Apertura 2026

Conoce las llaves de la Liguilla Apertura 2026: América enfrenta a Pumas y Monterrey a Chivas en un torneo que se pausa por la Copa del Mundo Femenil.

El Club América consolidó su posición como el club más dominante en la fase preliminar al eliminar al Deportivo Toluca con una contundente victoria de 6-0 en el marcador global durante los cuartos de final del torneo Apertura 2026. Esta victoria posiciona a las Águilas como el principal candidato al bicampeonato de la Liga MX y las confirma como uno de los equipos favoritos indiscutibles para disputar la final del certamen.

La conclusión de esta ronda de eliminatorias ha definido el cuadro de las semifinales, donde Pumas Unam logra un hito histórico al romper por primera vez la barrera de los cuartos de final en la historia del torneo. Junto a los recurrentes Chivas y Monterrey, estos cuatro clubes disputarán la antesala directa de la Fiesta Grande del futbol mexicano, un escenario familiar para los tres clubes tradicionales que cuentan con un amplio historial de participaciones en finales.

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El choque entre Monterrey y América se presenta como la llave más equilibrada del torneo, dado que ambos equipos llegan a esta instancia con una única derrota acumulada durante toda la temporada regular. Esta estadística los convierte en los equipos con mejor rendimiento defensivo y ofensivo del Apertura 2026, lo que sugiere que la serie definirá qué club tiene la superioridad técnica real en este ciclo competitivo.

En la otra llave, Guadalajara busca recuperar su estatus de campeón y demostrar que mantiene la competitividad necesaria para volver a la cima del futbol nacional. Por su parte, el equipo de la Universidad Nacional se enfrenta a la presión de consolidar su primer título de liga, buscando convertir su entrada histórica a las semifinales en el paso final hacia la gloria del campeonato.

Las fechas oficiales para disputar estos cruces cruciales se confirmarán durante la presente semana, aunque la estructura de los encuentros ya está establecida. Los primeros partidos de ida para ambas series están programados para los días 9 y 10 de diciembre, mientras que los compromisos de vuelta que definirán a las finalistas se llevarán a cabo los días 12 y 13 del mismo mes.

La comunidad futbolística deberá aguardar aproximadamente un mes antes de presenciar los siguientes eventos en la liga, debido a una interrupción significativa en el calendario. La Liga MX se detendrá para permitir que la Selección Mexicana Femenil se centre en un compromiso fundamental de cara al año siguiente, garantizando así el desarrollo integral del futbol nacional.

La selección femenina tiene una cita obligatoria contra Haití el próximo 28 de noviembre del 2026, un encuentro que determinará su continuidad en el Campeonato Concacaf W. Las mexicanas necesitan conseguir un resultado positivo en este duelo para avanzar a las semifinales del campeonato continental y asegurar el boleto para disputar la Copa del Mundo del próximo año en Brasil.

Este intervalo en el calendario masculino no solo afecta los tiempos de juego, sino que también genera una expectativa mayor en la afición que espera volver a los estadios para presenciar las definiciones. La pausa estratégica permite a los clubes concentrarse en el descanso y la recuperación de sus plantillas para estas instancias finales de alta intensidad.

La estructura de la Liguilla del Apertura 2026 refleja la competitividad actual del futbol en México, con equipos que demuestran consistencia a lo largo de la temporada. La capacidad de responder en momentos clave, como se vio en la eliminación de Toluca por parte de América, será el factor determinante para levantar la copa en diciembre.

Los preparativos tácticos y físicos de los clubes semifinalistas se intensificarán en los días restantes antes de que comiencen los partidos. La gestión del tiempo y la concentración de los cuerpos técnicos serán esenciales para navegar esta última etapa del campeonato y alcanzar los objetivos trazados por las directivas de cada club.