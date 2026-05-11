América y Rayadas, semifinales de la Liga MX Femenil 2026; las últimas rondas y la final

Luego de las semifinales cautivadoras en las que hubo inolvidables rachas, Toluca quedó afuera y solo quedó una final para La Liga MX Femenil. Desde América , otro tiempo: 'Goles increíbles', 'volteretas inesperadas',({'cuándo se jugará la final', {'cuantas veces se han enfrentado América y Rayadas en la final', {'en qué fecha y hora se disputarán los partidos'}]) en la busca del título en este torneo Clausura 2026, en busca de seguir creciendo en su historial de títulos.

Pachuca luchó pero no pudo contra Rayadas, que definió en el segundo tiempo de la vuelta. Habrá una segunda ocasión en que se enfrenten, y será solo el partido de cuarta en total. Esta será una final importante para América, con tres consecutivas y esperanzan romper su racha mala. Las fechas de la final y los horarios aún tienen que ser definidos y será este lunes cuando podrían conocerse. Por favor, ayudan a mejorar la corrección de ortografía





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