América y Toluca se enfrentan en un Azteca con historia y presión en el Clausura 2026

La Jornada 15 de la Liga MX presenta un duelo clave en el Estadio Azteca entre América y Toluca. Los Diablos Rojos buscan romper una sequía de victorias ante las Águilas en su casa, mientras que los azulcremas necesitan sumar para asegurar su pase a la Liguilla. El partido se juega bajo la sombra de la eliminación de América en Concacaf y la posible salida de su técnico.

La recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina, y la Jornada 15 trae consigo un enfrentamiento de gran relevancia. El Club América recibirá al Deportivo Toluca en la emblemática cancha del Estadio Azteca . Este partido representa el tercer encuentro que las Águilas disputarán en el Coloso de Santa Úrsula durante esta campaña, un escenario que, para los Diablos Rojos, significa la oportunidad de romper una prolongada racha negativa en calidad de visitante ante los azulcremas. La última vez que Toluca logró imponerse al América fuera de casa fue en el lejano Clausura 2018, un encuentro disputado el 17 de marzo de aquel año en la Jornada 12.

Aquel partido, celebrado en el Estadio Banorte, estuvo cargado de emociones, destacando el regreso de Rubens Sambueza a la que fuera su casa, la victoria escarlata por 2-1, y la temprana expulsión de Bruno Valdez en el primer tiempo, un hecho que sin duda condicionó el desarrollo del cotejo para el conjunto de Coapa. Los goles de la victoria toluqueña fueron obra de Rubens Sambueza y Osvaldo González, mientras que por parte de las Águilas, Renato Ibarra consiguió el descuento. En aquel entonces, Miguel Herrera dirigía a los de Coapa y Hernán Cristante estaba al frente del banquillo de los Diablos Rojos.

A pesar de que el América no abandonó oficialmente el Estadio Azteca sino hasta el Clausura 2024, en los torneos posteriores a aquella victoria de Toluca, los Diablos no lograron sumar de a tres en el recinto capitalino. Se disputaron siete encuentros más en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, y los resultados se inclinaron a favor del América en cuatro ocasiones, mientras que los tres restantes culminaron en empates. Las dinámicas actuales, sin embargo, presentan un panorama distinto. Los esmeraldas arriban a este compromiso como uno de los contendientes más fuertes del campeonato, ostentando ya su boleto asegurado para la Liguilla del futbol mexicano. En contraste, las Águilas aún no han sellado su pase a la fase final, ubicándose en la séptima posición de la tabla general y habiendo sufrido una dolorosa eliminación a mitad de semana en la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville.

Esta coyuntura convierte el partido contra Toluca en una oportunidad de oro para que los Diablos Rojos resurjan con una victoria en el Azteca. No obstante, una derrota para los pupilos de André Jardine sería un golpe anímico devastador, dada la urgencia por asegurar su presencia en la Liguilla y considerando que, desde su regreso al Coloso de Santa Úrsula, no han podido vencer a su rival de turno en su propio feudo. En el apartado de los estrategas, Antonio Mohamed se encuentra enfocado en la posibilidad de conquistar su tercer título consecutivo con el equipo del Estado de México, un logro que marcaría una era. Por otro lado, el estratega brasileño André Jardine aún no tiene certeza sobre su futuro al frente del América, pues su continuidad podría depender de una clasificación a la Liguilla del Clausura 2026, un objetivo que se torna cada vez más apremiante.

El encuentro entre azulcremas y choriceros está programado para este sábado 18 de abril del 2026, dando inicio en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Este duelo marca el comienzo de una crucial etapa para el América en su afán por asegurar su lugar en la fase de eliminación directa del futbol mexicano. Otro cotejo de gran interés este fin de semana será el que protagonicen los Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca. Los hidalguenses han sido la grata sorpresa de la campaña, posicionándose en el tercer lugar de la tabla general, a tan solo tres puntos del liderato. En contraparte, los regiomontanos continúan en la búsqueda de consolidar su rendimiento en el Clausura 2026, y a solo tres fechas de que concluya la fase regular, se encuentran en la decimotercera posición con 15 unidades, un panorama que exige una reacción inmediata.

En un plano distinto, pero igualmente relevante para el ecosistema deportivo mexicano, el futbol nacional se encuentra de luto ante la lamentable noticia del fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, cuyo deceso se dio a conocer ayer. Burillo fue una figura empresarial de gran peso en décadas pasadas, estrechamente vinculado con el mundo de los medios de comunicación y el deporte. Su legado incluye su labor como directivo del Atlante y su participación en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). La contribución de Alejandro Burillo al conjunto azulgrana fue significativa, siendo el artífice del traslado de los Potros de Hierro a la vibrante ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Apodado 'El Güero', también tuvo un papel crucial en la evolución del Abierto Mexicano de Tenis, al adquirir los derechos del certamen en 2001 y tomar la decisión estratégica de establecerlo en Acapulco. Gracias a su inyección económica y visión, el torneo experimentó una notable mejora, ascendiendo de un estatus ATP 250 a un certamen de nivel 500, lo que elevó su categoría dentro del circuito internacional. El exdirectivo de la FMF, quien además era primo de Emilio Azcárraga, ostentó la sociedad mayoritaria en Televisa, el Club América y el recién renovado Estadio Banorte, sumando a su trayectoria profesional años de labor en la empresa de San Ángel. La noticia de su partida deja un vacío en el ámbito empresarial y deportivo de México





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