American Space Coahuila: Nuevo espacio para aprendizaje del inglés y oportunidades educativas internacionales en Saltillo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, presentaron el American Space Coahuila, un nuevo espacio destinado al aprendizaje del inglés, el desarrollo de habilidades digitales y el acceso a oportunidades educativas internacionales en Saltillo.

Saltillo contará con un nuevo espacio orientado al aprendizaje del inglés, el desarrollo de habilidades digitales y el acceso a oportunidades educativas internacionales, luego de la apertura del American Space Coahuila en las instalaciones del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, este proyecto forma parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la educación y ampliar las herramientas de preparación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la entidad. Según se informó durante la presentación, el American Space Coahuila funcionará como un punto de encuentro para promover el aprendizaje del idioma inglés, la innovación, la tecnología y el intercambio cultural, además de acercar programas y oportunidades académicas internacionales a la comunidad





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