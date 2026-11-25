La Cámara Mexicana de Gas LP impulsa la creación de más centros de distribución y fideicomisos para reducir la dependencia del transporte de largo alcance y asegurar el suministro en 79% de los hogares.

La Cámara Mexicana de Gas LP ( Amexgas) ha presentado una propuesta estructurada para fortalecer la infraestructura de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en todo el territorio nacional. Esta iniciativa busca mitigar los riesgos de abastecimiento y optimizar la logística del sector, fundamental para la vida cotidiana de los mexicanos. La organización ha destacado la necesidad crítica de recuperar los fideicomisos que históricamente permitieron financiar nuevas instalaciones y capacitar a la fuerza laboral del sector.

El peso del GLP en la cocina mexicana

El gas licuado de petróleo representa una dependencia nacional masiva y consolidada. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2018 el 79% de las viviendas del país utilizaba este combustible como su principal fuente para cocinar. Esta cifra se traduce en aproximadamente 26 millones de hogares que dependen directamente de la llegada oportuna de cilindros o pipas para su alimentación diaria.

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La vulnerabilidad de este sistema se hace evidente cuando hay retrasos en la entrega. Para las millones de familias mexicanas, encender la estufa no es solo un ritual doméstico, sino una operación logística que depende enteramente de la cadena de suministro. Cualquier interrupción en la llegada del cilindro o de la pipa que llena el tanque estacionario deja a estos hogares sin la capacidad básica para preparar sus alimentos, generando una crisis inmediata de subsistencia.

Cálculos de almacenamiento y la Cédula Nacional de Gas

Para entender la magnitud del desafío, es necesario analizar las métricas de capacidad. La Secretaría de Energía ofrece una medida clave a través de la llamada Cédula Nacional de Gas. Este instrumento expresa cuánto gas cabe en las instalaciones del país en relación con lo que se consume cada día. El inventario disponible en un momento dado depende directamente de qué tan llenas estén las instalaciones de almacenamiento existentes en el territorio.

La Cédula Nacional de Gas también revela las cifras exactas de la infraestructura física. De un total de 7 millones de metros cúbicos de capacidad, 5.38 millones corresponden a instalaciones que se encuentran en operación efectiva. Sin embargo, esta capacidad operativa actual resulta insuficiente ante la volatilidad de los precios y la demanda constante. Amexgas señala que se requiere una expansión significativa para garantizar la seguridad energética.

El transporte ineficiente y el costo logístico

Uno de los mayores problemas identificados por la industria es la ineficiencia en el transporte terrestre. El mapa logístico actual obliga a muchos vehículos a recorrer distancias extremas para asegurar el suministro. Según los datos presentados, algunos camiones y semirremolques deben viajar entre 400 y 500 kilómetros para transportar gas LP desde los centros de distribución más cercanos hasta los puntos de venta o almacenamiento final.

Esta larga distancia de transporte incrementa drásticamente los costos operativos y los riesgos en las carreteras. Juan Manuel López, vicepresidente del Comité de Normatividad Técnica de Amexgas, explicó durante el Congreso GLP 2026 que instalar centros de distribución en más regiones es la solución técnica. El objetivo es claro: entre más almacenamiento estratégico exista en zonas cercanas al consumo, menos caminaremos con autotanques y se reducirá automáticamente el riesgo vial y logístico.

Propuestas económicas y respuesta legislativa

La viabilidad de esta expansión depende en gran medida de incentivos fiscales y financieros. López propuso específicamente la recuperación de los fideicomisos que permitían financiar instalaciones y capacitar a los trabajadores. Este mecanismo es vital considerando que, en los últimos tres meses, el precio del propano aumentó un 90%, mientras que el precio de venta final al consumidor solo subió un 9%. Esta disparidad presiona severamente a los distribuidores y almacenes.

La propuesta de Amexgas incluye alcanzar una meta de ocho días de almacenamiento estratégico. Para lograr este objetivo, se necesitaría ampliar un 60% la capacidad de almacenamiento que reporta actualmente la asociación, asumiendo que el consumo se mantenga igual. Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, reconoció en el encuentro la importancia del tema y adelantó que buscará revisar con la Secretaría de Hacienda posibles cambios al impuesto sobre la renta para facilitar esta expansión.

El Congreso GLP 2026 y el futuro del sector

El escenario se discutió en profundidad durante el Congreso GLP 2026, organizado por Amexgas en alianza con la Secretaría de Energía. Durante este evento, se evaluó el estado actual de la infraestructura y se presentaron las demandas del sector privado. Los distribuidores señalan que, aunque han pasado de tres días de almacenamiento a cinco días de forma interna, aún les hace falta infraestructura pública y regulatoria que les permita consolidar una red más robusta y resiliente.

La ubicación de los nuevos depósitos es un factor determinante para la familia que espera su siguiente cilindro. Al descentralizar el almacenamiento, se reduce la dependencia de rutas largas y se agiliza la respuesta ante picos de demanda o emergencias. La coordinación entre el sector privado, representado por Amexgas, y las autoridades federales será crucial para implementar los cambios estructurales necesarios en el corto y mediano plazo.