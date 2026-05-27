Amistad duradera entre Maribel Guardia y Victoria Ruffo en cumpleaños

La amistad entre Maribel Guardia y Victoria Ruffo es una de las más sólidas y queridas dentro del mundo del espectáculo. A lo largo de los años, ambas famosas han demostrado que además de compartir una exitosa trayectoria artística, también mantienen un vínculo cercano basado en el cariño, el respeto y el apoyo mutuo tanto en los momentos felices como en las situaciones complicadas de sus vidas. Las actrices suelen compartir con sus seguidores algunos de los momentos especiales que viven juntas y, en esta ocasión, no dejaron pasar la oportunidad de celebrar sus cumpleaños.

La amistad en tre Maribel Guardia y Victoria Ruffo es una de las más sólidas y queridas dentro del mundo del espectáculo. A lo largo de los años, ambas famosas han demostrado que además de compartir una exitosa trayectoria artística, también mantienen un vínculo cercano basado en el cariño, el respeto y el apoyo mutuo tanto en los momentos felices como en las situaciones complicadas de sus vidas.

Las actrices suelen compartir con sus seguidores algunos de los momentos especiales que viven juntas y, en esta ocasión, no dejaron pasar la oportunidad de celebrar sus cumpleaños. Aunque cada una nació en diferentes años, ambas comparten el mes de mayo como una fecha muy significativa, motivo por el que acostumbran reunirse para festejar juntas un año más de vida





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