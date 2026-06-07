Amistosos previos al Mundial 2026: victorias de potencias y lección para Estados Unidos

Portugal, Inglaterra, Brasil y Argentina ganaron sus últimos encuentros amistosos, mientras que Estados Unidos perdió ante Alemania, una derrota que ofreció valiosas lecciones antes del torneo que coorganiza.

La última jornada de partidos amistosos internacionales, realizada a escasos días del arranque del Mundial 2026 , dejó resultados dispares entre las selecciones que ya se perfilan como favoritas y la anfitriona, Estados Unidos .

Portugal, Inglaterra, Brasil y Argentina lograron victorias que afianzarán su confianza, mientras que el conjunto norteamericano sufrió una derrota ante Alemania que, aunque no se refleja totalmente en el marcador, servirá como valiosa prueba de fuego. En Oeiras, Portugal superó 2-1 a Chile en un encuentro vibrante que quedó marcado por la expulsión de un jugador de cada equipo, lo que obligó a ambas escuadras a jugar con diez hombres.

Gonçalo Guedes abrió el marcador con un remate de primera intención, y Bruno Fernandes amplió la ventaja mediante un potente disparo desde fuera del área. Sólo faltó poco para que Chile respondiera, y Lucas Cepeda convirtió el tanto del empate en los minutos finales del partido. El triunfo mantuvo el buen ánimo de la Roja bajo la dirección de Roberto Martínez, aunque también dejó entrever la necesidad de controlar mejor los momentos de tensión cuando el rival presiona con agresividad.

En el Soldier Field de Chicago, el USMNT cayó 2-1 frente a Alemania. Kai Havertz anotó tempranamente, dando a los alemanes la ventaja que mantuvieron durante gran parte del juego. La respuesta estadounidense llegó gracias a un disparo potente de Antonee Robinson, que empató el marcador y reavivó la esperanza del público local.

Sin embargo, en la segunda mitad Leroy Sané selló la victoria para los alemanes, consiguiendo su noveno triunfo consecutivo. A pesar del resultado adverso, el técnico Mauricio Pochettino valoró la respuesta competitiva de su equipo ante una potencia europea, aunque señaló que la defensa mostró debilidades que deberán corregirse antes de la fase de grupos del torneo que el país coorganiza con México y Canadá.

Inglaterra, bajo la batuta de Thomas Tuchel, también sumó tres puntos, aunque el partido no ofreció grandes emociones. Un gol de Harry Kane en el tiempo de descuento del primer tiempo fue suficiente para vencer 1-0 a Nueva Zelanda en Tampa, en condiciones climáticas de calor intenso que obligaron a los dirigidos a rotar el plantel y probar distintas variantes tácticas. Kane volvió a ser el referente ofensivo del conjunto, pero el seleccionador aún busca mayor contundencia antes del Mundial.

En Cleveland, Brasil tuvo que trabajar más de lo previsto para imponerse 2-1 a Egipto. Bruno Guimarães adelantó a la Canarinha tras aprovechar un error defensivo del rival, pero Mostafa Zico respondió rápidamente, anulando la ventaja. En la segunda mitad, Endrick entró como sustituto y devolvió la ventaja brasileña, asegurando la victoria para el equipo de Carlo Ancelotti.

A pesar del triunfo, la actuación de Brasil evidenció fragilidad en la salida de balón y la necesidad de afinar la organización defensiva. Por su parte, Argentina, actual campeona del mundo, se impuso 2-0 a Honduras en Texas, en un partido en el que Lionel Messi estuvo ausente. Lautaro Martínez fue la figura del encuentro, anotando y proporcionando la asistencia del segundo tanto, mientras que Giuliano Simeone completó la victoria albiceleste.

El Kyle Field recibió a más de 91 mil espectadores, demostrando la popularidad que la selección de Lionel Scaloni mantiene en territorio estadounidense. Con estos resultados, las potencias llegan al Mundial 2026 con matices diferentes: Portugal, Inglaterra, Brasil y Argentina confirman su capacidad de cerrar partidos, mientras que Estados Unidos, a pesar de la derrota, obtuvo una prueba de alto nivel que le permitirá ajustar sus aspectos tácticos y defensivos antes de iniciar la competición que será organizada conjuntamente con México y Canadá





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