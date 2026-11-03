AMLO Beltrán niega huachicol fiscal y denuncia campaña contra él y su padre

Andrés Manuel López Beltrán desmiente vínculos con contrabando de combustible, niega favorecimiento a Amílcar Olán y afirma ser víctima de una campaña mediática sistemática.

Andrés Manuel López Beltrán ha rechazado categóricamente cualquier participación en una red de huachicol fiscal, negando rotundamente que haya favorecido a Amílcar Olán en investigaciones recientes. El hijo del expresidente mexicano ha acusado abiertamente que existe una campaña coordinada y deliberada contra él y su padre, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de desprestigiar su imagen pública y la del movimiento político al que pertenecen.

Negación Total de Vínculos Delictivos

Andrés Manuel López Beltrán declaró que no tiene ninguna relación con los delitos de contrabando de combustibles, desmintiendo cualquier implicación directa o indirecta en estas operaciones ilegales. El político afirmó que carece de vínculos con las actividades ilícitas investigadas y que nunca ha intervenido para beneficiar a empresas vinculadas a estas prácticas. Su posición es firme al asegurar que no ha utilizado sus relaciones personales o políticas para facilitar cualquier tipo de actividad ilegal relacionada con el ingreso irregular de combustibles al país.

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La respuesta de López Beltrán se centra en negar cualquier intervención, ya sea por medios directos, por teléfono o a través de otros canales de comunicación, en actividades relacionadas con el contrabando. El expolítico enfatizó que los señalamientos difundidos en su contra no contienen elementos que demuestren su participación en los delitos investigados. Sostuvo que no existe ni existirá nunca prueba alguna que pueda demostrar su participación o relación con estos delitos, buscando deslindar completamente su nombre de las acusaciones.

Contexto Mediático y Denuncias en Monterrey

La declaración de López Beltrán surge como respuesta a la difusión de presuntas entrevistas que vinculaban al hijo del expresidente con operaciones de contrabando. El contexto incluye la polèmica en Monterrey, donde se han denunciado a creadores de contenido como Kalel Reyna por sus videos sobre violencia contra mujeres, lo que ha generado un ambiente de alta tensión mediática. En este escenario, las acusaciones contra López Beltrán se interpretan como parte de una estrategia más amplia para desacreditar a su familia y movimiento.

López Beltrán cuestionó la credibilidad de los testimonios atribuidos a exmandos navarles que han estado involucrados en las investigaciones sobre contrabando de combustibles. Afirmó que no existen pruebas que respalden los señalamientos en su contra y que la existencia o ausencia de responsabilidades penales corresponde determinarla únicamente a las autoridades competentes. Su argumento se basa en la falta de evidencia tangible que vincule directamente a su persona con las operaciones delictivas investigadas.

Implicaciones Políticas y Próximos Pasos

Las declaraciones de Andrés Manuel López Beltrán buscan consolidar una narrativa de persecución política y defensa de la integridad familiar frente a acusaciones que considera infundadas. Al negar cualquier favorecimiento a Amílcar Olán y desautorizar a quienes lo acusan, intenta desactivar el impacto político de las denuncias en un contexto electoral y socialmente sensible. La estrategia implica mantener una postura de firmeza y recusación pública, esperando que las investigaciones oficiales aclaren su situación sin aceptar la presunción de culpa basada en rumores mediáticos.

Este movimiento político refleja la intensificación de la confrontación entre las figuras de la familia López Obrador y sus críticos, quienes utilizan medios de comunicación y redes sociales para difundir acusaciones. La respuesta de López Beltrán no solo ataca las acusaciones específicas, sino que también cuestiona la integridad de los procesos informativos que las rodean. El análisis de estos eventos requiere seguir de cerca las declaraciones oficiales y las resoluciones de las autoridades competentes para determinar si las acusaciones tienen sustento legal real o si se tratan de maniobras de desprestigio político.