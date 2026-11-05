Amparo de contratista de Guadalupe Taddei Zavala sobreseido sin responsabilidad

El amparo buscador de José Alfredo Hernández Casillas fue sobreseído. Sin condenas penales en casos de corrupción bajo la Cuarta Transformación, como en Segalmex y Birmex.

El juez federal resolvió en favor de José Alfredo Hernández Casillas, contratista vinculado a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La decisión pone fin al proceso legal iniciado en febrero de este año cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) intentaron detener al empresario en su domicilio. El amparo buscador tramitado por Hernández Casillas buscaba verificar la existencia de órdenes de aprehensión y evitar su ejecución.

La intervención judicial comenzó en enero de este año, momento en el que personal de la FGR se presentó en la residencia del contratista para llevarlo bajo custodia. Ante esta acción, José Alfredo Hernández Casillas recurrió a un juzgado en Materia Penal de la Ciudad de México en febrero. Su objetivo era confirmar si había mandatos judiciales en su contra emitidos por jueces federales de la Ciudad de México o del Estado de México.

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Inmediatamente después de solicitar la protección, una jueza federal otorgó una suspensión provisional para evitar que José Alfredo Hernández Casillas fuera detenido. Como requisito, se le exigió una garantía económica de 6 mil 500 pesos. Este mecanismo legal permitía al empresario mantener su libertad mientras el juzgado analizaba la procedencia de los actos de autoridad que pretendían privarlo de su libertad personal.

Posteriormente, la misma juzgadora negó la suspensión definitiva. La autoridad judicial determinó que no existía ningún mandamiento judicial vigente en contra de José Alfredo Hernández Casillas. Esta negativa inicial se basó en la falta de fundamentos legales para retener al contratista de Cajas Graf, empresa que dirige el empresario involucrado en los escándalos de contratación pública.

La resolución final llegó el 27 de abril, cuando la jueza emitió la determinación de sobreseimiento del juicio de amparo. El fallo estableció que los actos atribuidos a las autoridades responsables no eran ciertos. Esta conclusión se basó en los informes justificados rendidos por los funcionarios, donde negaron cualquier irregularidad. José Alfredo Hernández Casillas no presentó pruebas que desvirtuaran estas declaraciones oficiales.

Ante la falta de impugnación a la resolución anterior, la impartidora de justicia ordenó archivar el juicio el 21 de mayo. El cierre formal del expediente se registró en junio de este año. La jueza señaló que la inexistencia de las autoridades reclamadas y la veracidad de sus informes justificaban el sobreseimiento. Este desenlace asegura que José Alfredo Hernández Casillas no enfrenta prisión por los hechos investigados.

Contexto de la Cuarta Transformación

En casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, México ha experimentado al menos 15 episodios de escándalo que involucraron a integrantes de ese movimiento político. Estas situaciones han incluido investigaciones, auditorías y denuncias penales por corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones a modo. Los funcionarios y personas cercanas al poder han estado bajo intenso escrutinio público y legal.

Algunos de estos casos han derivado en órdenes de aprehensión o separación de funcionarios de medio nivel. Sin embargo, ninguna de estas acciones se ha traducido en una sentencia firme contra los responsables políticos de mayor jerarquía. La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE representa el episodio más reciente dentro de este patrón de análisis realizado por el periódico EL UNIVERSAL sobre la administración actual.

Casos de Segalmex y Birmex

El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ilustra esta tendencia. Este organismo fue creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle. Las investigaciones por corrupción involucraron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión, pero el caso continúa sin sentencias.

Una situación similar ocurrió con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Tras detectarse presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la separación de seis funcionarios en abril del año pasado. Aunque se reportaron al menos 13 investigaciones, nunca se lograron declaraciones de culpabilidad formalizadas.

Escándalo de Huachicol y Ana Gabriela Guevara

El huachicol fiscal también alcanzó a políticos de la Cuarta Transformación. En marzo de 2025, se aseguraron alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los mandos detenidos destacan los hermanos y exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. No existe una investigación activa contra el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien es tío político de los detenidos.

La relevancia del asunto aumentó porque el nombre de Andrés Manuel López Beltrán fue mencionado directamente en los expedientes. Testigos protegidos y declaraciones de marinos procesados afirman que se utilizaba el nombre del hijo del expresidente para facilitar la entrada de combustible ilegal. A pesar de esto, la FGR emitió un deslinde oficial indicando que no cuenta con elementos suficientes para indagar al hijo del expresidente.

Otro escándalo significativo ocurrió entre 2019 y 2024, con la exmedallista Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso cinco denuncias penales ante la FGR por irregularidades en las cuentas públicas de 2019 a 2022. Hasta la fecha no se han registrado detenciones relacionadas con estos casos.