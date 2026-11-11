AMPI 2026: Financiamiento y tecnología en el centro del LV Congreso Inmobiliario

El LV Congreso Internacional AMPI 2026 reúne a más de mil profesionales en CDMX para analizar financiamiento habitacional e innovación tecnológica.

Más de mil profesionales inmobiliarios, desarrolladores, inversionistas y empresarios se reunirán del 17 al 19 de noviembre en la Ciudad de México durante el LV Congreso Internacional Inmobiliario AMPI 2026. Este encuentro tiene entre sus principales asuntos el financiamiento habitacional, la inversión, el impacto de la transformación tecnológica y las condiciones de competitividad de la industria.

Financiamiento Habitacional y Acceso al Crédito

La edición coincide con el 70 aniversario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), fundada en 1956, y contará con la participación del Infonavit y el Fovissste. Ambas instituciones tendrán espacios de discusión sobre sus esquemas de crédito, los retos para ampliar el acceso a vivienda y la relación de estos organismos con los profesionales encargados de intermediar las operaciones inmobiliarias.

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La presencia de ambas instituciones resulta relevante para un mercado en el que el financiamiento condiciona buena parte de la demanda habitacional. Los paneles permitirán revisar las alternativas crediticias disponibles, las posibilidades de mejorar sus beneficios para los derechohabientes y los mecanismos para acercar los productos de vivienda a los compradores.

Para los desarrolladores y comercializadores, la capacidad de los trabajadores para obtener un crédito representa un factor determinante en la colocación de propiedades. La vinculación con los intermediarios puede facilitar el contacto entre la oferta habitacional y quienes buscan adquirir un patrimonio.

Organismos Empresariales y Sector Productivo

La agenda también contempla la participación de organismos empresariales que representan distintas actividades relacionadas con el desarrollo inmobiliario. En un panel estarán presentes Concanaco Servytur, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Federación de Colegios de Valuadores (Fecoval).

También participará la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), además de representantes de la intermediación inmobiliaria. La discusión permitirá abordar la relación entre construcción, industria, comercio, valuación y vivienda, actividades que inciden en la disponibilidad de suelo, el desarrollo de proyectos, la infraestructura y la comercialización de inmuebles.

Innovación Tecnológica y Mentores del Sector

Otro de los ejes será la transformación tecnológica y su aplicación en los negocios inmobiliarios. Entre los conferencistas anunciados se encuentra Karla Berman, inversionista de Shark Tank; Juan Lombana, fundador de Mercatitlán, empresa especializada en marketing digital, y Oswaldo Trava, conocido como Oso Trava, inversionista y mentor de startups.

Sus participaciones abordarán innovación, tecnología, marketing y desarrollo de empresas, temas que tienen implicaciones en la captación de clientes, la promoción de propiedades, el análisis de información y la evolución de los modelos de intermediación. También participará Enrique de la Madrid, especialista en desarrollo económico y sustentabilidad.

Perspectivas Internacionales y Profesionalización

El programa incorporará paneles internacionales con representantes de ocho países, con el propósito de intercambiar experiencias y establecer relaciones profesionales entre distintos mercados. Esta vertiente adquiere importancia ante la movilidad de inversiones y la evolución de los modelos de comercialización inmobiliaria, que obligan a los participantes del sector a conocer nuevas prácticas y condiciones de operación.

Mónica Melloni abordará el tema Networking que Conecta, mientras que Steph Daguer participará con De la Voz a la Huella. La organización del Congreso está encabezada por Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI, junto con la vicepresidenta Maricela Rodríguez Pereyra y el director general Saúl Barrientos Ávila.

Para la Asociación, que cumple siete décadas de actividad, el encuentro también representa una oportunidad para revisar los retos de profesionalización de una industria. La transparencia de las operaciones, la capacitación de los intermediarios y la calidad de la información son factores relevantes para generar confianza entre compradores, vendedores e inversionistas.

Como parte de la conmemoración de los 70 años de AMPI, se realizará una cena de gala en el Colegio de las Vizcaínas. El encuentro permitirá poner en perspectiva los principales factores que condicionan el crecimiento del negocio inmobiliario y medir qué tan conectados están los distintos actores de la cadena inmobiliaria.