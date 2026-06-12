AMVITUR pide regulación basada en datos y diálogo para viviendas turísticas en la CDMX

La asociación destaca la necesidad de un marco normativo que combine trazabilidad, profesionalización y participación de anfitriones, propietarios y plataformas, y critica la falta de alineación entre el registro digital vigente y las propuestas técnicas elaboradas durante 21 meses de diálogo con la autoridad.

La Ciudad de México se encuentra ante una oportunidad inédita: demostrar que puede regular una actividad que responde a las nuevas demandas y tendencias del sector turístico mundial, sin perder de vista a las personas que la hacen posible.

Las viviendas turísticas ya forman parte del tejido urbano, de la economía colaborativa y de la infraestructura turística de la capital. Por ello, su regulación no debe concebirse como una reacción basada en percepciones, sino como una política pública sustentada en datos, trazabilidad y diálogo permanente.

Desde la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) hemos mantenido una postura coherente: estamos a favor de la regulación, pero exigimos reglas claras, profesionalización, transparencia fiscal, estándares de seguridad y mecanismos que permitan distinguir entre quien cumple y quien opera en la informalidad. No buscamos privilegios, sino que la normativa refleje la realidad operativa del sector y reconozca a anfitriones, propietarios, plataformas y operadores profesionales como actores de un mismo ecosistema.

El pasado 22 de junio recibimos con consternación el anuncio del Gobierno de la Ciudad de México sobre el seguimiento a las leyes aprobadas en 2024 para el sector de viviendas turísticas. Es importante señalar con respeto que esas reformas no fueron obra de la actual administración y que, bajo la gestión de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, se había demostrado una disposición clara a escuchar y construir una estructura participativa donde todos los actores pudieran exponer sus puntos de vista.

Durante 21 meses el sector mantuvo un estrecho acercamiento con las autoridades, compartiendo diagnósticos, información técnica, propuestas y detalles operativos. Se explicó que un registro eficiente no debía limitarse a acumular datos, sino a permitir identificar quién opera, bajo qué modalidad, en qué zona, con qué nivel de cumplimiento normativo y fiscal, y bajo qué estándares de convivencia y seguridad.

Esa era la lógica que AMVITUR planteó: un registro inteligente capaz de ordenar, profesionalizar y fiscalizar con precisión, un instrumento para aplicar reglas proporcionales, diferenciar entre informalidad y operación profesional, y generar información pública que facilite decisiones basadas en evidencia, evitando perpetuar un esquema de percepciones que originó la Ley. Sin embargo, el Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal de la Ciudad de México no refleja hasta el momento esa visión técnica.

También preocupa que las conclusiones derivadas de las mesas de diálogo en el contexto del Bando 1 -el mecanismo que el propio Gobierno de la CDMX determinó como vía para construir un proceso participativo, representativo y de análisis profundo- no coincidan con las acciones actuales del gobierno. En esas conversaciones se reconoció la necesidad de analizar la condición actual de la vivienda en la ciudad a partir de la multiplicidad de factores que lo componen: un déficit acumulado en la construcción reconocido por la autoridad, un aprovechamiento limitado de inmuebles en desuso y el estancamiento del poder adquisitivo en las últimas décadas, entre otros.

Cualquier regulación integral debe poner a las personas en el centro. Anfitriones y operadores profesionales llevan a cabo esta actividad para complementar ingresos, pagar una hipoteca, sostener empleos o fortalecer pequeños negocios locales, y para muchos jóvenes representa la única vía para acceder a una vivienda propia.

Por ello, cualquier decisión pública debe considerar esa dimensión social; regular sin escuchar esa realidad puede afectar a quienes ya operan con estándares, pagan impuestos y participan en los espacios institucionales abiertos durante el proceso de consulta. Reiteramos a las autoridades de la Ciudad de México nuestra disposición al diálogo y nuestro compromiso con el turismo comunitario.

AMVITUR quiere sumar, aspirando a una ciudad ordenada, segura, habitable, sostenible y turística, donde la vivienda, la hospitalidad y la convivencia vecinal encuentren equilibrio. Los operadores profesionales somos aliados en la profesionalización y una de las vías más sólidas para construir una regulación informada y sustentada en la realidad del sector, comprometidos con el cumplimiento de estándares, programas de protección civil, mejores prácticas contra el tráfico y la trata de personas, y la consolidación de empleos formales.

Rectificar la vía no significa detener la regulación, sino encaminarla hacia una normatividad basada en datos y en la colaboración de todos los actores involucrados





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