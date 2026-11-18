Digital Foundry revela que Grand Theft Auto VI tiene problemas de rendimiento en Xbox Series S, con caídas de FPS y resolución interna de 720p frente a 1440p en Series X.

Los expertos técnicos han desmenuzado el rendimiento de Grand Theft Auto VI en la consola Xbox Series S, revelando limitaciones significativas a pesar de los esfuerzos de Rockstar Games por optimizar el título. La conclusión es clara: aunque el juego se ejecuta, su rendimiento es inestable y su calidad visual se ve comprometida en comparación con otras plataformas.

Rendimiento inestable y resolución interna baja

La versión de Grand Theft Auto VI para la Xbox Series S funciona internamente a una resolución de 720p . Esta cifra contrasta drásticamente con los 1440p que ofrece la versión para Xbox Series X, lo que resulta en una imagen menos nítida y con menor nivel de detalle. Los analistas señalan que, aunque el resultado final es mejor de lo que sugiere la resolución interna pura, la diferencia en calidad es notable y visible para el jugador.

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El trabajo de optimización de Rockstar Games

No obstante, hay que reconocer el esfuerzo técnico de Rockstar Games al mantener elementos visuales costosos, como los reflejos mediante trazado de rayos, en un hardware menos potente. Oliver Mackenzie , de Digital Foundry , elogió este port por conservar la esencia visual del juego. Sin embargo, esto implicó sacrificar la estabilidad de los fotogramas, un componente crítico para una experiencia de juego fluida y profesional.

Caídas severas de cuadros por segundo

El punto más crítico identificado por los expertos es la tasa de fotogramas inestable. Aunque el objetivo del juego es mantener 30 fps , la realidad en la Xbox Series S es muy diferente. Durante gran parte del juego habitual, los cuadros por segundo caen entre 20 y 30 fps . Movimientos básicos, como conducir vehículos a baja velocidad, provocan que el juego se quede estancado en estos rangos bajos durante largos periodos de tiempo.

Recomendación técnica de Digital Foundry

Ante estas deficiencias, Digital Foundry aconseja jugar a Grand Theft Auto VI en PS5 o Xbox Series X antes que en Series S. Oliver Mackenzie enfatizó que, si bien la esencia del juego se mantiene, los recortes visuales y los problemas de velocidad son demasiado significativos para considerar esta consola como la opción principal.

Contexto del hardware y expectativas del mercado

La Xbox Series S ha sido históricamente un desafío para los estudios, con algunos desarrolladores cuestionando su existencia debido a sus limitantes de hardware. Este análisis sobre Grand Theft Auto VI reafirma que, aunque Rockstar Games logró un port visualmente aceptable, la falta de potencia de procesamiento impide una experiencia de juego consistente y de alta calidad para los propietarios de este dispositivo específico.