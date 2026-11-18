Investigación sobre por qué el delantero Armando León no jugó en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, revelando que su nivel técnico en los entrenamientos no satisfizo las exigencias del cuerpo técnico de Rafael Márquez.

En el dinámico mundo del fútbol internacional, la reciente convocatoria de Rafael Márquez para la selección mexicana ha generado un intenso debate sobre los criterios de selección y el nivel competitivo actual de los jugadores.

El delantero Armando León, quien hasta hace poco jugaba en el NK Osijek de Croacia, fue incluido en la lista definitiva para participar en la Liga de Naciones de la Concacaf, una decisión que sorprendió a muchos analistas y aficionados por igual. Sin embargo, su experiencia en el equipo nacional fue breve y terminó revelando una brecha significativa entre su forma actual y las exigencias del fútbol de alto nivel que representa la selección tricolor.

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Armando León sin minutos en la selección

A pesar de su presencia en la nómina, León no logró obtener minutos en ninguno de los partidos disputados durante la ronda de cuartos de final contra la Selección de Jamaica, lo que ha llevado a una reevaluación crítica de su posición en el plantel. Según revelaciones publicadas por el medio especializado TUDN, la razón principal detrás de esta falta de participación no se debió a lesiones ni a tácticas específicas, sino a una evaluación técnica clara: el entrenador nacional y su cuerpo técnico determinaron que el nivel de juego de León estaba significativamente por debajo del promedio de sus compañeros.

Esta percepción fue confirmada por los reporteros Gibrán Araige y Mauricio Ymay, quienes han seguido de cerca la dinámica del equipo. Araige señaló que las impresiones obtenidas durante los entrenamientos indicaban que el delantero se encontraba muy lejos del resto del grupo, sugiriendo que su regreso a una futura convocatoria es poco probable.

La crítica se centró en que sus habilidades no convencieron al cuerpo técnico, lo que evidencia una desconexión entre su rendimiento en el fútbol europeo de segundo nivel y las demandas físicas y tácticas del fútbol nacional de élite. Este análisis se complementa con las observaciones de Mauricio Ymay, quien enfatizó que, en el día a día, León se quedó corto en diversas condiciones de entrenamiento y no cumplió con las expectativas planteadas por el cuerpo técnico.

Rafael Márquez prioriza la calidad en el plantel

Esta conclusión refuerza la idea de que, aunque su convocatoria inicial fue una sorpresa positiva, su desempeño real no justificó su permanencia en el grupo. La decisión de no incluirlo en los minutos de juego refleja la determinación de Márquez por priorizar la calidad y la integración inmediata de los jugadores que mejor se adaptan al sistema, dejando en claro que el simple hecho de estar en la convocatoria no garantiza la continuidad en el equipo.

Para Armando León, quien busca reafirmar su estatus como jugador de la selección, este episodio representa un desafío importante para mejorar su forma y demostrar que puede competir con los delanteros que actualmente forman parte del núcleo titular, como Santiago Giménez y Julián Quiñones.