Análisis de la presentación de Alejandra Gutiérrez Campos y el futuro de Bárbara Botello en Morena

Un análisis detallado del debut público de Alejandra Gutiérrez Campos en Movimiento Ciudadano, evaluando su recepción y el apoyo recibido, así como la situación de Bárbara Botello y sus aspiraciones en Morena.

La recepción y los vítores recibidos por Alejandra Gutiérrez Campos en su primer acto público como miembro de Movimiento Ciudadano no reflejan el peso político que se esperaba de ella como alternativa al Partido Acción Nacional (PAN).

La atención no se centra en la cantidad de simpatizantes presentes, ya que fueron escasos, sino en el apoyo de líderes nacionales de Movimiento Ciudadano, e incluso, de algunos líderes locales que mostraron su respaldo a regañadientes. Es notable que la mayoría de los asistentes fueran transportados desde fuera de la ciudad o del estado, con la participación de miembros de Movimiento Ciudadano de Jalisco, acompañados por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien se perfila como la principal impulsora de la transición de Gutiérrez Campos.

El evento careció de sorpresas significativas. Aquellos que se vieron obligados a mostrar apoyo, a pesar de no estar de acuerdo con la llegada de la alcaldesa de León, lo hicieron por compromiso. Yulma Rocha, quien recibió la candidatura y el control total de Movimiento Ciudadano en Guanajuato en 2024, y que se esperaba que se convirtiera en la líder del partido naranja, ha perdido relevancia.

Ya no será dirigente ni ella ni nadie más hasta el proceso electoral de 2027, aunque se asegura que tendrá una candidatura plurinominal local. Juan Pablo Delgado deberá considerar este día como un revés, ya que, a pesar de sus intentos por mantener un perfil de contrapeso, ya no puede ser considerado un opositor a Gutiérrez Campos. Se espera observar el comportamiento de Dessire Angel, quien también se había mostrado opositora.

A excepción de Arantza Ruiz, la sucesora de Allan León, y Fátima, coordinadora de agenda de la alcaldesa y esposa de Miguel Bosques, director de Desarrollo Social, un firme partidario de Alejandra en Movimiento Ciudadano, la presencia de funcionarios y panistas fue mínima. José Arturo Sánchez Castellanos, a pesar de sus críticas, reafirmó su apoyo a Gutiérrez Campos.

La ausencia de empresarios cercanos a la alcaldesa fue evidente, ya que es más fácil apoyar desde el gobierno que oponerse al statu quo. Alvarez Maynez demostró pasión en su discurso, y el senador Luis Colosio Riojas se mostró empático con la construcción del cambio a nivel local. Tras la pompa de la presentación, llega el desafío de gobernar un cabildo dividido en varios grupos, donde la alcaldesa tiene el poder pero no el control total.

Se avecinan muchas maniobras en un escenario de tensiones y alianzas. Habrá que ver si la situación se agrava o si prevalece la sensatez y el acuerdo. En Morena, Bárbara Botello, exalcaldesa de León, se unió al partido hace tres años con la aspiración, aunque no declarada abiertamente, de buscar la candidatura a la gubernatura. La acompañaron Adriana Guzmán y Jesús Ramírez Garibay, miembros de la dirigencia estatal, y el ahora diputado federal Antonio Ortega.

Botello Santibáñez prometió recorrer el estado para ofrecer un proyecto que busque recuperar la paz, acabar con las injusticias y las desigualdades que han persistido durante más de tres décadas en Guanajuato. Sin embargo, a tres años de distancia, sus aspiraciones de obtener una candidatura han sido frustradas. Primero se postuló para la gubernatura, luego para la alcaldía, e incluso intentó registrarse como mujer indígena para obtener una diputación plurinominal.

Su incorporación a Morena generó críticas, como las de Ernesto Prieto Gallardo, exdirigente estatal, quien la calificó como un personaje impresentable con malos resultados para los habitantes de León. Prieto Gallardo también criticó el binomio Sheffield-Mauricio Hernández, exdelegado de Programas de Bienestar en Guanajuato





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