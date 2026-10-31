Análisis de UCLA revela errores en lista de votantes no ciudadanos de Trump en California

Un estudio de la UCLA descubre que más del 40% de los nombres en la lista de Trump no están en el registro electoral californiano, señalando errores graves.

Un análisis realizado por expertos de la Universidad de California en Los Ángeles concluyó que más de cuatro de cada diez nombres incluidos en la lista de posibles votantes no ciudadanos presentada por la administración Trump no aparecen en el registro electoral actual del estado. Este hallazgo, derivado del examen de los 20,930 nombres exigidos por el departamento para ser tratados como votantes ilegales, fue presentado en un documento legal el sábado como parte de una demanda contra la federal.

Críticas al análisis federal de votos

El estudio, conducido por dos miembros del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes con sede en Los Ángeles, desmiente la validez de los datos federales. Los investigadores encontraron que una parte significativa de la lista no corresponde a ninguna persona registrada, mientras que al menos veintidós individuos son ciudadanos estadounidenses confirmados, sugiriendo que el error podría afectar a muchos más.

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El escrito, cofirmado por Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California y asesor del proyecto universitario, advierte que la lista electoral impuesta pone en peligro a un número significativo de votantes elegibles. Los funcionarios locales y estatales han denunciado que la lista está plagada de errores, lo que constituye una amenaza directa para la democracia y los derechos civiles de los residentes.

Respuesta de la administración Trump

La administración Trump se había opuesto inicialmente a compartir la lista, calificándola de expedición de pesca y argumentando que contenía información sensible. Sin embargo, el fiscal federal Bill Essayli calificó el análisis de la UCLA como falso en una publicación en la plataforma X, afirmando que el informe provenía de un grupo activista de defensa de derechos de inmigrantes ilegales.

Por su parte, el presidente Donald Trump lamentó las decisiones judiciales que impiden a California separar los votos de las personas que su administración califica como sospechosas de no ser ciudadanas. En redes sociales, Trump afirmó que su Departamento de Justicia había encontrado veinte mil, pero potencialmente cientos de miles o incluso millones de votos fraudulentos, cuestionando por qué los tribunales rechazarían solucionar este presunto fraude electoral.

Conflictos legales y apelaciones

El Departamento de Justicia emitió citatorios a las oficinas electorales del estado y advirtió que los funcionarios podrían enfrentar responsabilidades penales si permiten que voten no ciudadanos. Los funcionarios electorales han quejado que la administración federal les presenta listas de posibles votantes ilegales a última hora antes de las elecciones, sin tiempo suficiente para realizar las minuciosas investigaciones que exige la ley antes de eliminar a alguien de los registros.

Un juez federal ordenó al viernes a la administración compartir la lista con los demandantes del caso y ordenó al Departamento de Justicia dejar de enviar exigencias a los funcionarios estatales, decisión que la administración Trump apeló el sábado. Además, el gobierno federal instó al estado de Washington a eliminar cuatrocientos posibles no ciudadanos de sus listas, aunque los funcionarios electorales estatales afirmaron que dicha lista también contenía errores.

Protección de datos y derechos civiles

El Departamento de Seguridad Nacional recibió solicitudes a principios de octubre para evitar que se utilizaran datos federales de inmigración para impugnar los registros electorales estatales. La demanda citaba ejemplos de otros estados donde se ha demostrado que los datos del gobierno incluyen erróneamente a miles de ciudadanos, argumentando que los métodos de coincidencia de datos corren el riesgo de privar del derecho al voto o disuadir a los ciudadanos de sufragar legítimamente.