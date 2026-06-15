Análisis táctico: Japón supera a Países Bajos con disciplina y velocidad en la Copa del Mundo 2026

En el programa Los Maestros, Ricardo La Volpe y Miguel Herrera desmenuzaron la victoria de Japón sobre Países Bajos, destacando la organización japonesa, la línea de tres y la salida de balón como claves del éxito, mientras criticaron la estrategia defensiva neerlandesa.

El análisis del partido entre Japón y Países Bajos en la Copa del Mundo 2026 fue el centro de debate en el programa de Los Maestros, donde el exentrenador Ricardo La Volpe y Miguel Herrera , junto a Juan Pablo Sorín como moderador, desglosaron las claves táctica s que marcaron la diferencia.

Japón ejecutó a la perfección un esquema con línea de tres defensores y una salida de balón eficaz, lo que desarmó la presión de los neerlandeses. La Volpe destacó que los nipones son "unas máquinas y ordenados", una cualidad que ya había observado en sus enfrentamientos previos contra Inglaterra y Brasil, donde demostraron resiliencia incluso yendo por detrás en el marcador.

Herrera, por su parte, enfatizó la importancia de no ceder la iniciativa en el centro del campo, una lección que Países Bajos ignoró y que los llevó a encerrarse en su propia área, regalando balones a un equipo japonés caracterizado por su velocidad y precisión en los despliegues. La mención final de La Volpe sobre el defensa neerlandés que actuó como lateral y central cerró el círculo de un análisis táctico detallado, subrayando cómo las adaptaciones posicionales pueden volverse en contra si no se ejecutan con claridad





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